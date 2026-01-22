İSTANBUL 11°C / 7°C
Ekonomi

Ekonomik Togg müjdesi! Tarih verildi

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 'herkesin ulaşabileceği' uygun fiyatlı elektrikli T6X modelinin 2027'de yollarda olacağını müjdeledi.

22 Ocak 2026 Perşembe 08:30
Ekonomik Togg müjdesi! Tarih verildi
Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un daha ulaşılabilir ve uygun fiyatlı versiyonu için de tarih verdi.

Togg'un T10x ve T10F modellerinde bu yıl 60 bin adetlik üretim hedeflediklerini belirten Tosyalı, gelecek yıl ortalarında da T6X'i çıkaracaklarını ve bu modelin daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacağını söyledi. B SUV sınıfında yer alacak T6X'in yeni bir platform üzerine üretilip, bu yılı sonunda resmi olarak tanıtılması, ilk satışında 2027'den itibaren başlaması bekleniyor.

Forumda konuşan Tosyalı, küresel ticarette derinleşen tarife savaşlarının Türkiye'yi doğrudan etkilediğini belirterek çelik sektörüne yönelik ciddi uyarılarda bulundu. Yerli tankı orduya teslim ettiklerini hatırlatan Tosyalı, BMC özelinde yeni 40 tonluk kamyon modellerini de nisandan itibaren piyasaya süreceklerini kaydetti.

