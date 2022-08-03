İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2022 Çarşamba / 6 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9521
  • EURO
    18,3012
  • ALTIN
    1020.73
  • BIST100
    2647.59
Ekonomi

Ekonomik yaptırım! Çin'den Tayvan kararı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin'i kızdırdı. Çin, Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurma kararı aldı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 07:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, ekonomik yaptırım olarak yorumlanabilecek bir kararla, adadan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Gümrükler Genel İdaresinin açıklamasına göre, Tayvan'dan greyfurt, limon ve portakal gibi turunçgiller ile beyaz saç kuyruğu ve istavrit türü balıkların ana karaya girişi yasaklandı.

Yasak kararının ilgili düzenlemeler ve gıda güvenliği şartları gereğince alındığı belirtilirken tüm gümrük birimlerinin karar uyarıcında ithalat bildirimlerini kabul etmeyi durdurması istendi.

Açıklamada, Pelosi'nin ziyaretine ve bununla bağlantılı olası ekonomik yaptırım ihtimaline değinilmedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.