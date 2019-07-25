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Ekonomistler: Eylülde 250 baz puan daha indirim olabilir

Ekonomistler, 425 baz puanlık politika faiz indiriminin beklentilerin üzerinde olsa da piyasanın söz konusu indirime hazır olduğunu belirtti.

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 İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu “Eylül toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi olabilir” dedi. Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise daha önce 2019 yılının tamamı için açıkladıkları politika faizi indirim beklentisini 550 baz puandan 600 baz puan düzeyine yükselttiklerini ifade etti. Gödek, “Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 18” dedi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi de faiz kararının piyasa açısından sürprize işaret ettiğini söyledi. Bürümcekçi, kurulun ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin iktisadi faaliyet için ‘toparlanma’ olarak değiştirildiğini, enflasyon değerlendirmesinde daha olumlu bir görünüm sergilendiğini bildirdi. Merkez Bankası’nın önden yüklemeli faiz indirimi ile başladığını ifade eden Bürümcekçi, sonraki adımlarının daha dikkatli olabileceğini vurguladı.  QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da faiz indirimine kur, borsa ve tahvil faizlerinin olumlu tepki verdiğini ifade etti. Piyasanın böyle bir faiz indirimine hazır olduğunu ifade eden Kanlı “Ancak ilerleyen dönemde piyasa, ek faiz indirimlerini de gözeterek daha temkinli bir duruşa geçebilir” dedi.

ALTIN 6 YILIN ZiRVESiNDE

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi riskleri artıran açıklamaları, gelişmiş ülke merkez bankalarının ‘güvercin’ tutumu ve artan jeopolitik riskler, altının ons fiyatını son 6 yılın zirvesine çıkardı. Mayıs 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini gören ons altın, geçen hafta 1.453 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın, 2018 kapanışına göre yüzde 11 değer kazancıyla 1.420 dolar civarında dengelendi.  Analistler, altının; yatırımcılar tarafından ‘güvenli liman’ olarak görüldüğünü söylediler. Bu arada, geçmiş dönemler incelendiğinde, doların değerinin düşmesinin, emtia fiyatlarının yükselmesinin başlıca nedeni olduğu görülüyor. Dünya çapında merkez bankalarının rezervlerindeki altını artırması da altının ons fiyatındaki yükselişin nedenlerinden biri olarak görülüyor.

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