Ekonomiye 2.5 milyar değer katacak merkez

Microsoft, Türkiye’deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımları dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Microsoft Teknoloji Merkezi’ni İstanbul’da açtı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğini yaptığı açılış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katılımıyla gerçekleşti. Ortadoğu ile Afrika Bölgesi’nin yeni nesil ilk teknoloji merkezi olan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin ekonomiye 2.5 milyarlık değer katması bekleniyor.

İLK YENİ NESİL MERKEZ

Varank, törende yaptığı konuşmada, Microsoft Teknoloji Merkezi’nin, Microsoft’un Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Böylesine bir merkeze ev sahipliği yapıyor olmanın, Türkiye’ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında gelinen noktanın açık bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Varank, “Bu merkezin ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2.5 milyar lira değer oluşturması bekleniyor. Birçok Türk firması da dünya vitrininde boy göstermek üzere bu teknoloji merkezinde yerlerini alacak. Bir başka deyişle, Microsoft, Türk firmalarının dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini daha ekleyecek” dedi.

Varank, aynı zamanda söz konusu merkezin yerli Start-up’ların çözümler geliştirmelerine ve geliştirdikleri çözümleri dünyaya tanıtmalarına da ortam sağlayacağını ifade etti. Varank “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey ile İstanbul’u teknolojinin merkezi yapma hedefimize çok kısa sürede ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum” dedi.

VERİLER, DİJİTAL TOPRAK

Dr. Koç ise “Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu konuda açık veriyi desteklemekle beraber, bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi 1 bayt verimizin de amacı dışında kullanımına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.