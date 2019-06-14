Ekonomiye 2.5 milyar değer katacak merkez
Microsoft, Paris ve Oslo’dan sonra yeni nesil teknoloji üssünü Türkiye’de açtı. Törende konuşan Varank “Bu merkez Türkiye’ye güvenin göstergesi. Merkez ekonomiye 2.5 milyarlık değer katacak” dedi.
Microsoft, Türkiye’deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımları dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Microsoft Teknoloji Merkezi’ni İstanbul’da açtı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğini yaptığı açılış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katılımıyla gerçekleşti. Ortadoğu ile Afrika Bölgesi’nin yeni nesil ilk teknoloji merkezi olan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin ekonomiye 2.5 milyarlık değer katması bekleniyor.
İLK YENİ NESİL MERKEZ
Varank, törende yaptığı konuşmada, Microsoft Teknoloji Merkezi’nin, Microsoft’un Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Böylesine bir merkeze ev sahipliği yapıyor olmanın, Türkiye’ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında gelinen noktanın açık bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Varank, “Bu merkezin ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2.5 milyar lira değer oluşturması bekleniyor. Birçok Türk firması da dünya vitrininde boy göstermek üzere bu teknoloji merkezinde yerlerini alacak. Bir başka deyişle, Microsoft, Türk firmalarının dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini daha ekleyecek” dedi.
Varank, aynı zamanda söz konusu merkezin yerli Start-up’ların çözümler geliştirmelerine ve geliştirdikleri çözümleri dünyaya tanıtmalarına da ortam sağlayacağını ifade etti. Varank “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Bey ile İstanbul’u teknolojinin merkezi yapma hedefimize çok kısa sürede ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum” dedi.
VERİLER, DİJİTAL TOPRAK
Dr. Koç ise “Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu konuda açık veriyi desteklemekle beraber, bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi 1 bayt verimizin de amacı dışında kullanımına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.
Yerli yazılımcılara destek vereceğiz
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu da Paris ve Oslo gibi önemli şehirlerden sonra İstanbul’da açılan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Bu adımın, 1993 yılından beri Türkiye’de güçlü bir varlık gösteren Microsoft’un bu topraklara ve insanlara olan güveninin bir simgesi olduğuna dikkati çeken Kansu, “Bulut platformundan güç alan en yeni teknolojilerimizle iş ortaklarımızın dijital dönüşümünü hızlandıracağız. Şirketlere, dünyada ve Türkiye’de yürüttüğümüz dönüşüm projelerinden örnekler gösterip tanıtımlar yapacak, fikirlerin hayalden gerçeğe dönüşümünü birlikte deneyimleyeceğiz.” dedi. Kansu, Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümüne güç katmasının yanında, Microsoft Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’de filizlenen yerli yazılım şirketlerinin ürünlerine de ev sahipliği yapacağını ve böylece Türkiye’nin yazılım ihracatını destekleyeceklerini belirtti.
Yeni destek paketinde makineye öncelik
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen ‘Makine Zirvesi-Vizyon 2030’ programında konuşan Bakan Varank, sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, makine sektörünün rolünün de gittikçe önem kazandığını belirterek, “İşte bu nedenle, yeni destek programımızda önceliği makine sektörümüze vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi. Varank, sanayi öncülüğünde büyümenin, sağlıklı bir ekonominin en net göstergesi olduğunu söyledi. Makine üreticisi firmalarının dünyanın dört bir yanına, 200 ülkeye makine satar hale geldiğini aktaran Varank “Avrupa’nın en büyük 6. makine üreticisiyiz. Elbette bu önemli başarılarda, sizlerin çabası ve katkıları çok büyüktür. Amacımız bu başarıyı ileri seviyelere taşımak için sizlere yol arkadaşlığı yapmak” dedi.
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