Ekonomiye 25 milyar liralık bayram dopingi

YAKLAŞAN Kurban Bayramı piyasalar için umut oldu. Başta turizm-konaklama, hazır giyim olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarların beklediği bayramın piyasalara 25 milyarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Turizmciler ise geçen bayramda 10 milyar olan turizm harcamasının bu bayramda 6 milyara yaklaşmasını beklediklerini söylediler. Tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatlı, şekerleme, kıyafet, giyim, ulaştırma, otel ve konaklama, hizmet ve kurban geliri olarak piyasalara da 25 milyar liralık bir ciro beklentimiz var” dedi.

HAREKETLİLİK OLACAK

Palandöken, “Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap esnafımız kurbanlarımızı kesmek için son hazırlıklarını yaparak bayramı bekliyorlar. Tüm bıçak bileyicilerimiz hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşımız kurbanını mahallesindeki ve yaşadığı semtte güvenilir kasaplara kestirerek derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli. Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Yaşanacak hareketlilik esnafımıza olumlu yansıyacaktır” dedi. Her yıl ortalama 900 bin büyükbaş ile 2 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlığın kesildiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, “Bu yıl emeklilere verilen bin TL bayram ikramiyesi ile esnafın da yüzü gülecek. Bu durum kurban kesiminden konfeksiyoncusuna, pastacısından taksicisine yaklaşık 200’e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır” diye konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise geçen bayram turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya’daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatarak, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti. Kurban Bayramı’na sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Ayık, 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade etti. Ayık böyle bir karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni etti.

BAYRAM BiLETiNiZi ŞiMDiDEN ALIN

KURBAN Bayramı öncesi geri sayım başlarken uzmanlar ‘Biletinizi şimdiden alın’ uyarısı yaptı. Bayram biletleri için kişilerin şimdiden ön rezervasyon yapmaları gerektiğini belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Bayramlarda indirimli bilet olmaz. Ramazan bayramından daha yoğun bir dönem olacağını tahmin ettiğimiz için son günler yaklaştıkça bilet dahi bulamayabilirsiniz” dedi. Cuma günleri uçak bileti almaktan kaçınılması gerektiğini söyleyen Çelik “2018’de en pahalı uçak bileti cuma günleri satıldı. Pazar ise ucuz bilet için en ideal gün” diye konuştu.

PERAKENDE TOPARLANACAK

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Kurban Bayramı’nın perakende sektörü için toparlanma dönemi olacağını söyledi. Öncel “Uzun bir bayram tatili perakende sektörü için iyi olacaktır. Bu süreçte büyükşehirlerin tatil beldelerine doğru taşındığını görebiliriz ama öncesinde hem aile ziyaretleri için yapılacak hediye, hem de koleksiyonları yenilemeye dönük alışverişler sektörü canlandıracaktır. Tabi ki turizmcilerin daha çok sevineceği bu uzun tatil döneminde perakende sektörü de çeşitli kampanyalarla önemli bir satış dönemi yaşayacaktır. Perakende satışlarındaki rakamlar düşme eğilimi gösterse de, yeni mağazaların açılmasına ve istihdam oluşmasına dönük sağlanacak stopaj destekleriyle beraber bu tatil döneminin de bir toparlanma ve gelişme oluşturacağını düşünmemiz gerekiyor” dedi. Sinan Öncel “Bu dönem, ekonomimize milyarlarca TL’lik bir artı değer katacaktır” diye konuştu.