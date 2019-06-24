Ekonomiye 3 moral

Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 3 ayrı gösterge ekonomiye moral verdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve sektörel güven endekslerinde artış yaşanırken, TÜİK’in açıkladığı kapasite kullanımı da haziranda yükelişine devam etti. Haziranda reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 98.9 seviyesinden 102.5’e çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.9 puan artarak 99.6 seviyesinde çıktı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcutmamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

SEKTÖRLERE GÜVEN

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunubelirtenlerin oranı yüzde 9.6’ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 71.0’a yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19.4’e geriledi.

TÜİK’in açıkladığı bir diğer veri ise sektörel güven endeksi oldu. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayıs ayında 79.4 iken bu ay yüzde 7.5 artarak 85.4 değerine çıktı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8.6, yüzde 8 ve yüzde 6.2 yükselişle 81.6, 79.1 ve 95.6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de haziran ayında yüzde 3.7 yükselerek 93.2’ye çıktı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 49.8 iken bu ay yüzde 1.3 yükselişle 50.4 oldu.