Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Yıl boyunca geliştirdiği ürünlerle bankacılık sektöründe öncü çalışmalara imza atan Halkbank, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18.2’ye yükseltti. Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri 391.9 milyar TL’ye ulaştı. 443.5 milyar TL düzeyindeki bilançosuyla büyümeyi sürdüren bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14.1 artışla 284 milyar TL olarak gerçekleşti.

GÜVEN VERDİK

Kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni Ekonomi Programı’nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz” dedi.

Hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için ‘Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı’ geliştirdiklerini belirten Arslan, “Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

YENİ ÜRÜNLER

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbank’ın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, “Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır” dedi.