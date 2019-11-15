21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7542
  • 6,343
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri 391.9 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın KOBİ kredileri alanındaki pazar payı ise yüzde 18.2’ye çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yıl boyunca geliştirdiği ürünlerle bankacılık sektöründe öncü çalışmalara imza atan Halkbank, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18.2’ye yükseltti. Üçüncü çeyrekte konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yönelik kampanyalar gerçekleştiren Halkbank’ın toplam kredileri 391.9 milyar TL’ye ulaştı. 443.5 milyar TL düzeyindeki bilançosuyla büyümeyi sürdüren bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14.1 artışla 284 milyar TL olarak gerçekleşti.

GÜVEN VERDİK

Kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Yeni Ekonomi Programı’nın yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz” dedi. 

Hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için ‘Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı’ geliştirdiklerini belirten Arslan, “Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi. 

YENİ ÜRÜNLER

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbank’ın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, “Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır” dedi. 

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler
 

POPÜLER HABERLER

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA