VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ağustostaki finansal saldırı sonrasında uygulamaya konan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirterek ekonomide şu an gelinen noktayı baharın müjdecisi ‘cemre’lere benzeterek “Ekonomiye cemre düştü” dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Özcan, geçen yıl yaşanan sürece dikkat çekerek “Ne olduysa seçimden sonra oldu. Önce algı yönetimi, sonra notlar düşürüldü ve kur atakları geldi. Bu durum deprem etkisi yaptı. Bunun ekonomik gerekçesi yoktu. Birileri düğmeye bastı. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yararını gördük. Çok hızlı hareket edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çok iyi ve etkin bir şekilde krizi yönetti. Bugün artık göstergeler olumluya döndü. En kötüsünü geride bıraktık” dedi.

S&P KÖTÜ NİYETLİ

Şu anda toparlanmanın başladığını anlatan Özcan “Türkiye yeniden büyüme ivmesi yakalayacak” dedi. Uluslararası piyasaların Türkiye’ye güvenmeye başladığını belirten Özcan portföy yatırımlarının da gelmeye başladığını belirtti. Türkiye’nin yatırımcılar için kaçırılmaması gereken bir pazar’ olduğunu anlatan Özcan “Ama algı operasyonu yapanların engeli sürüyor” dedi. Özcan Standard and Poor’s’un bankalarla ilgili raporunun da kötü niyetli olduğunu belirterek bankacılık sektörünün sağlam olduğunu belirtti. Mevduat faizleri cazip olduğu için şu anda talebin ertelendiğine dikkat çeken Özcan faizler aşağı indikçe konut ve otomobile talebin artacağını söyledi. Özcan banka olarak bugüne kadar yurtdışından 12.5 milyar dolarlık kaynak sağladıklarını da belirterek VakıfBank tarihinin en büyük sendikasyon kredisine ise 1.3 milyar dolarla geçen yıl imza attıklarını hatırlattı. Geçen yıl ayrıca Ümraniye’deki yeni genel müdürlük binasına taşındıklarını da belirten Özcan “8 tane genel müdürlük binasını tek binada topladık. Sadece levent’te dört tane binamız vardı. Birinden diğerine gitmek 1 saati buluyordu. Yeni binayla 25 milyon lira tasarruf sağladık” dedi.

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