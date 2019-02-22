Ekonomiye cemre düştü
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ağustostaki finansal saldırı sonrasında uygulamaya konan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirterek “Göstergeler olumluya döndü. Artık ekonomiye cemre düştü” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ağustostaki finansal saldırı sonrasında uygulamaya konan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirterek ekonomide şu an gelinen noktayı baharın müjdecisi ‘cemre’lere benzeterek “Ekonomiye cemre düştü” dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Özcan, geçen yıl yaşanan sürece dikkat çekerek “Ne olduysa seçimden sonra oldu. Önce algı yönetimi, sonra notlar düşürüldü ve kur atakları geldi. Bu durum deprem etkisi yaptı. Bunun ekonomik gerekçesi yoktu. Birileri düğmeye bastı. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yararını gördük. Çok hızlı hareket edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çok iyi ve etkin bir şekilde krizi yönetti. Bugün artık göstergeler olumluya döndü. En kötüsünü geride bıraktık” dedi.
S&P KÖTÜ NİYETLİ
Şu anda toparlanmanın başladığını anlatan Özcan “Türkiye yeniden büyüme ivmesi yakalayacak” dedi. Uluslararası piyasaların Türkiye’ye güvenmeye başladığını belirten Özcan portföy yatırımlarının da gelmeye başladığını belirtti. Türkiye’nin yatırımcılar için kaçırılmaması gereken bir pazar’ olduğunu anlatan Özcan “Ama algı operasyonu yapanların engeli sürüyor” dedi. Özcan Standard and Poor’s’un bankalarla ilgili raporunun da kötü niyetli olduğunu belirterek bankacılık sektörünün sağlam olduğunu belirtti. Mevduat faizleri cazip olduğu için şu anda talebin ertelendiğine dikkat çeken Özcan faizler aşağı indikçe konut ve otomobile talebin artacağını söyledi. Özcan banka olarak bugüne kadar yurtdışından 12.5 milyar dolarlık kaynak sağladıklarını da belirterek VakıfBank tarihinin en büyük sendikasyon kredisine ise 1.3 milyar dolarla geçen yıl imza attıklarını hatırlattı. Geçen yıl ayrıca Ümraniye’deki yeni genel müdürlük binasına taşındıklarını da belirten Özcan “8 tane genel müdürlük binasını tek binada topladık. Sadece levent’te dört tane binamız vardı. Birinden diğerine gitmek 1 saati buluyordu. Yeni binayla 25 milyon lira tasarruf sağladık” dedi.
YAPILANDIRMAYA BÜYÜK İLGİ
Özcan başlattıkları yeniden yapılandırmaya ilginin büyük olduğunu söyledi. Özcan, kredi kartındaki yapılandırmaya 20 bin başvuru olduğunu belirterek “150 milyon lira yapılandırdık” dedi. Ticari kredilerde ise 8 bin yapılandırma başvurusu olduğunu belirten Özcan burada da 1 milyar lirayı yapılandırdıklarını anlattı. Özcan ‘KOBİ Değer Kredisi’ne ise 16 bin başvuru geldiğini belirterek “3 milyar kullandırdık” diye konuştu.
KONKORDATO AZALIYOR
Konkordatolarla ilgili Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir komite kurduklarını anlatan Özcan “800’ü şirket toplam 1.800 konkordato başvurusu var. 40 tanesi konkordatodan çıktı. Firmalarla görüşüp ikna ediyoruz. Ayrıca panikle hareket edenler de var. Yakında konkordatolar gündemden çıkar” dedi.
KREDİ FAİZLERİNDE İLK TANZİM VAKIFBANK’TAN
VakıfBank, borç yapılandırma ve KOBİ’lere destek kredilerinin ardından konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında da indirim yaptı. Banka, 1.5 milyon TL’ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63’ten yüzde 1.49’a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1.72 olan aylık faiz oranını yüzde 1.55’e çekti. VakıfBank’ta indirim öncesinde aylık yüzde 1.77’den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1.59’dan başlayan oranlara indirildi. Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan VakıfBank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. VakıfBank’tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise gerçekleştirilen faiz indirimiyle 490 TL kâr edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.