27 Ağustos 2025 Çarşamba
Dijitalleşmede yeni dönem: Ekonomiye doğrudan 20 milyar dolarlık katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak.” dedi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 18:33
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLANACAK

Türkiye'nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazı ile büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını belirten Uraloğlu, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak." dedi.

İmtiyazın yenilenmesi ile birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme adım atıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI, TÜRKİYE'NİN KAZANIMI

Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yüzde 60'ının ise Türkiye Varlık Fonu'na ait olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır" dedi.

