Ekonomiye G20 dopingi

Hafta sonu gerçekleşen G20 zirvesinden gelen olumlu hava ekonomiye de yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesinden çıkan olumlu mesajlar ve Çin ile ABD arasında tıkanan ticaret müzakerelerinin yeniden başlatılması kararı, hem küresel hem de iç piyasaya rahat bir nefes aldırdı. Türk lirası dolar ve Euro karşısında değer kazanırken, Borsa İstanbul’da (BIST 100) güne yüzde 3 primle başladı. Cuma günü 5.78 seviyesinden kapanan dolar/TL, dün öğlen 5.62 seviyesine kadar geriledi.

BİST 100 BİNE DAYANDI

Bu seviye Türkiye piyasalarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu 5 Haziran’da görülen 5.6605 seviyesi göz ardı edildiğinde 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Euro/TL ise yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 6.38 işlem seviyelerini gördü. BIST 100, günün ilk işlemlerinde 99.700 puana kadar çıktı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Analistler 100 bin bandının kırılmasını ise olası olarak gördüler. Bu arada bankacılık endeksinde ise yüzde 6’yı aşan yükseliş dikkat çekti.

TÜRK TAHVİLLERİ DEĞERLENDİ

Öte yandan Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de değer kazandı. Tradeweb verilerine göre, Türkiye’nin 2030 vadeli tahvili 1 sentten fazla artışla 133 bin 588’e yükselerek mart ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ayrıca Türkiye’nin gösterge tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 43 baz puan düşüşle yüzde 19.25’ten ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16.35’ten işlem gördü. BİST 100 Endeksi, günü yüzde 3.37 değer kazancıyla 99.735 seviyesinde kapadı.

G20’de ne olmuştu?