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Ekonomi

Ekonomiye güven haziranda arttı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artışla 98,9 değerini aldı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Ekonomiye güven haziranda arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı.

Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1 artışla 102 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 83 değerini aldı.

  • Ekonomik güven
  • Haziran endeksi
  • Artış

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