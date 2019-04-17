Ekonomiye Yön Veren Liderler 18 Nisan'da CFO Summit'te Buluşuyor
Belirsizliklerin giderek arttığı ve hızlı değişimlerin yaşandığı zor koşullarda, şirketlerin sürdürülebilir başarısı ve gelecek stratejilerinin değer merkezinde rol alan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin finans yöneticileri, ekonomi gündemine yön verecek panellerin düzenleneceği ve En Etkin 50 CFO ödüllerinin verileceği CFO Summit 2019’da bir araya geliyor.
Hâlihazırda CEO’ların sağ kolları olarak çalışan CFO’lar geçtiğimiz 3 yıllık periyotta makroekonomik gelişmelerin etkisiyle, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak görev ve sorumlulukları itibarıyla alınan tüm kararların odağında, şirketlerin en stratejik konumunda bulunuyor. Hibrit bir yönetim yapısına dönüşen bu pozisyon; artık sadece para hesabı yapan yöneticiler değil, şirkete esneklik ve sürdürülebilirlik kazandırma, organizasyon içindeki stratejiyi belirleme, ekibi bu yol haritasında harekete geçirme, performanslarını takip, borç yapılandırması ve uzun vadeli kredi kaynağı sağlanması gibi önemli fonksiyonların kanaat sahipleri.
Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi; şirket yönetiminde “iş ortağı” olarak yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’lar, zorlu yol haritasında küresel ekonominin geleceğinin konuşulacağı CFO Summit 2019’da bir araya gelecek.
Albaraka Türk, QNB Finansbank ve Vodafone Business ana sponsorluğunda 18 Nisan Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CFO Summit 2019, Fortune Türkiye “En Etkin 50 CFO” ödüllerine de ev sahipliği yapacak. Zirve’ye, Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, finans/bankacılık sektörü orta ve üst düzey yöneticileri, finans alanındaki ürün/hizmet sağlayıcıların üst düzey yöneticileri, yönetim danışmanları, sektör duayenleri ve uzman basın mensupları katılacak.
Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu, Borusan Holding, Aselsan, THY, Vodafone, Acıbadem gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’larına ödüllerinin verileceği Zirve’de, açılış konuşmasını “Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO'nun Önemi” başlıklı konuşmasıyla İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yapacak. Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. “Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması”, “Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik”, “Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme”, “Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme” konuları düzenlenen panellerde masaya yatırılacak.
CFO Summit 2019 hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
CFO SUMMIT 2019 PROGRAMI
08:30 – 09:30 Kayıt & Açılış
09:30 – 10:00 Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO’nun Önemi
Erdal Bahçıvan / Yönetim Kurulu Başkanı, İSO
10:00 – 10:20 Değişen Finans Yönetiminde CFO’nun Rolü
Melikşah Utku / Genel Müdür, ALBARAKA TÜRK
10:20 – 10:40 Dijitalleşme ve Güven
Ömür Tan / Kurumsal ve Ticari Bankacılık GMY, QNB FİNANSBANK
10:40 – 10:45 Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm
Meltem Bakiler Şahin / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, VODAFONE TÜRKİYE
10:45 – 11:15 Kahve Arası
11:15 – 12:15 PANEL: Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması
Adnan Nas / Yönetim Kurulu Başkanı, STFA HOLDİNG (Moderatör)
Ali Bilaloğlu / İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı, DOĞUŞ OTOMOTİV
Eren Kurşun / Ortak Avukat, ESİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Levent Yüksel / Kıdemli Başkan Yardımcısı & Türkiye Genel Müdürü, PEPSICO
Mehmet Ali Aydınlar / Yönetim Kurulu Başkanı, ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
Nevra Özhatay / CEO, ÖZGÖRKEY HOLDİNG
12:15 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:45 PANEL: Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik
Cüneyt Toros / Yayın Direktörü, FORTUNE TÜRKİYE (Moderatör)
H. Emre Aydın / Ortak, FATURALAB
Özgür Tokgöz Altun / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, VODAFONE TÜRKİYE
Soner Cesur / CEO & Yönetim Kurulu Üyesi, ARVATO CRM TÜRKİYE
Tansu Yeğen / Avrupa Başkan Yardımcısı, UIPATH
14:45 – 15:30 PANEL: Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme
Metin Canoğulları / Ülke Başkanı, EY TÜRKİYE (Moderatör)
Banu Kısakürek / Yönetici Direktörü, GOLDMAN SACHS
Çağdaş Demirağ / Genel Müdür, TÜRKİYE PETROLLERİ
Hilmi Güvenal / CEO, HAYAT VARLIK
Murat Karabay / CEO, GLOBTEC
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 16:45 PANEL: Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme
Gökhan Nalbantoğlu / Bulut ve İş Çözümlerinden Sorumlu GMY, SAP TÜRKİYE (Moderatör)
Bülent Pehlivan / CFO, BSH TÜRKİYE
Cenk Alper / Sanayi Grup Başkanı, SABANCI HOLDİNG
Görkem Elverici / Mali İşler Başkanı, ŞİŞECAM TOPLULUĞU
Haluk Dortluoğlu / İcra Kurulu Üyesi ve CFO, BİM
16:45 – 18:00 EN ETKİN 50 CFO ÖDÜL TÖRENİ & KAPANIŞ KOKTEYLİ
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