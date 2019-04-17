Ekonomiye Yön Veren Liderler 18 Nisan'da CFO Summit'te Buluşuyor

Hâlihazırda CEO’ların sağ kolları olarak çalışan CFO’lar geçtiğimiz 3 yıllık periyotta makroekonomik gelişmelerin etkisiyle, her gün çeşitlenerek artan riskler ve belirsizliklerin bir sonucu olarak görev ve sorumlulukları itibarıyla alınan tüm kararların odağında, şirketlerin en stratejik konumunda bulunuyor. Hibrit bir yönetim yapısına dönüşen bu pozisyon; artık sadece para hesabı yapan yöneticiler değil, şirkete esneklik ve sürdürülebilirlik kazandırma, organizasyon içindeki stratejiyi belirleme, ekibi bu yol haritasında harekete geçirme, performanslarını takip, borç yapılandırması ve uzun vadeli kredi kaynağı sağlanması gibi önemli fonksiyonların kanaat sahipleri.

Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi; şirket yönetiminde “iş ortağı” olarak yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’lar, zorlu yol haritasında küresel ekonominin geleceğinin konuşulacağı CFO Summit 2019’da bir araya gelecek.

Albaraka Türk, QNB Finansbank ve Vodafone Business ana sponsorluğunda 18 Nisan Perşembe günü Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenecek CFO Summit 2019, Fortune Türkiye “En Etkin 50 CFO” ödüllerine de ev sahipliği yapacak. Zirve’ye, Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CFO'ları, finans/bankacılık sektörü orta ve üst düzey yöneticileri, finans alanındaki ürün/hizmet sağlayıcıların üst düzey yöneticileri, yönetim danışmanları, sektör duayenleri ve uzman basın mensupları katılacak.

Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu, Borusan Holding, Aselsan, THY, Vodafone, Acıbadem gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’larına ödüllerinin verileceği Zirve’de, açılış konuşmasını “Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO'nun Önemi” başlıklı konuşmasıyla İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yapacak. Zirve, iş dünyasından önemli liderleri ve 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. “Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması”, “Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik”, “Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme”, “Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme” konuları düzenlenen panellerde masaya yatırılacak.

CFO Summit 2019 hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

CFO SUMMIT 2019 PROGRAMI

08:30 – 09:30 Kayıt & Açılış

09:30 – 10:00 Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO’nun Önemi

Erdal Bahçıvan / Yönetim Kurulu Başkanı, İSO

10:00 – 10:20 Değişen Finans Yönetiminde CFO’nun Rolü

Melikşah Utku / Genel Müdür, ALBARAKA TÜRK

10:20 – 10:40 Dijitalleşme ve Güven

Ömür Tan / Kurumsal ve Ticari Bankacılık GMY, QNB FİNANSBANK

10:40 – 10:45 Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm

Meltem Bakiler Şahin / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, VODAFONE TÜRKİYE

10:45 – 11:15 Kahve Arası

11:15 – 12:15 PANEL: Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması

Adnan Nas / Yönetim Kurulu Başkanı, STFA HOLDİNG (Moderatör)

Ali Bilaloğlu / İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı, DOĞUŞ OTOMOTİV

Eren Kurşun / Ortak Avukat, ESİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI

Levent Yüksel / Kıdemli Başkan Yardımcısı & Türkiye Genel Müdürü, PEPSICO

Mehmet Ali Aydınlar / Yönetim Kurulu Başkanı, ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Nevra Özhatay / CEO, ÖZGÖRKEY HOLDİNG

12:15 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 14:45 PANEL: Dijital Finansın Geleceği: Yapay Zeka & Çeviklik & Siber Güvenlik

Cüneyt Toros / Yayın Direktörü, FORTUNE TÜRKİYE (Moderatör)

H. Emre Aydın / Ortak, FATURALAB

Özgür Tokgöz Altun / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, VODAFONE TÜRKİYE

Soner Cesur / CEO & Yönetim Kurulu Üyesi, ARVATO CRM TÜRKİYE

Tansu Yeğen / Avrupa Başkan Yardımcısı, UIPATH

14:45 – 15:30 PANEL: Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme

Metin Canoğulları / Ülke Başkanı, EY TÜRKİYE (Moderatör)

Banu Kısakürek / Yönetici Direktörü, GOLDMAN SACHS

Çağdaş Demirağ / Genel Müdür, TÜRKİYE PETROLLERİ

Hilmi Güvenal / CEO, HAYAT VARLIK

Murat Karabay / CEO, GLOBTEC

15:30 – 16:00 Kahve Arası

16:00 – 16:45 PANEL: Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme

Gökhan Nalbantoğlu / Bulut ve İş Çözümlerinden Sorumlu GMY, SAP TÜRKİYE (Moderatör)

Bülent Pehlivan / CFO, BSH TÜRKİYE

Cenk Alper / Sanayi Grup Başkanı, SABANCI HOLDİNG

Görkem Elverici / Mali İşler Başkanı, ŞİŞECAM TOPLULUĞU

Haluk Dortluoğlu / İcra Kurulu Üyesi ve CFO, BİM

16:45 – 18:00 EN ETKİN 50 CFO ÖDÜL TÖRENİ & KAPANIŞ KOKTEYLİ