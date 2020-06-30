Elektriğe 3 ay zam yapılmayacak, doğal gazda indirim yapılacak

30 Haziran 2020 Salı 12:12 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:26

Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak.

BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Dönmez paylaşımında "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı.