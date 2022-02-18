Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu! Daha da aşağıya çekilecek

Sabah 18 Şubat 2022 Cuma 08:04 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 08:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği elektrikteki yeni düzenlemeler 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece, vatandaşın üzerindeki fatura yükü azaltılacak. Vatandaşın elektriğinde zam oranı geri çekilecek. Esnafın faturası % 25 düşecek Yapılacak düzenlemeler kapsamında bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem getirilecek.

Elektrikte ortalama bir kademe miktarı belirlenerek, o kademenin altındaki esnafın faturası yüzde 25 daha indirimli olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm dünyada enerji fiyatlarının yüzde 500'ler seviyesinde arttığı bu dönemde yeni bir destek paketini hayata geçirecek.

MESKENDE ZAM ORANI GERİ ÇEKİLECEK

1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı.

1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Sabah'ın haberine göre, Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

3 ESNAFTAN İKİSİ KAPSAMDA

Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük esnafa da kademeli tarife gelecek. Esnafın faturalarını yüzde 25 düşürecek, bir model uygulanacak.

Türkiye'de yine her 3 esnaftan 2'sine denk gelecek şekilde ortalama bir tüketim miktarı belirlenecek. Cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.

AİLE BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİ ARTIRILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.1 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek miktarı verilen hane sayısı bu yıl 4 milyona çıkarılacak. Aynı şekilde doğalgaz yardımından da 4 milyon hane faydalanacak. Elektrikte 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

BAKAN DÖNMEZ: GEÇTİĞİMİZ YILDAN DAHA FAZLA DESTEK YAPACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirterek, küresel enerji fiyatlarında 10 kat artış olduğunu hatırlattı.

Sadece Türkiye'nin değil, enerjide dışa bağımlı olan bütün ülkelerde benzer sorunlar olduğunu dile getiren Dönmez, Türkiye'nin de vatandaşını fiyat artışından korumak için çeşitli adımlar attığını söyledi. Elektrik ve doğalgazda 2021'de toplamda 100 milyar liralık sübvansiyon yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Bu yılda bundan daha az olmayacak. Öyle ki rakamlar hazinemizin yüklenmiş olduğu bedelin geçtiğimiz yıldan daha fazla olacağını gösteriyor" dedi.