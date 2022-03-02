Sabah 2 Mart 2022 Çarşamba 08:21 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:25

Vatandaşın şikâyet ettiği elektrik faturalarını düşürecek tarife açıklandı. Aylık 240 kilovatsaat elektrik tüketen vatandaşın faturası 350 liradan 302 TL'ye inecek. Sabah'ın haberine göre, Daha önce 900 kilovatsaat tüketip 2.466 TL ödeyen esnafın faturası da 1.849 liraya düşecek. Ticarethanelerde toplamda yüzde 25 indirime gidilirken, daha önce 900 kWh'lik tüketim için 2 bin 466 TL fatura ile karşılaşan bir işyeri sahibi, martta bu tüketim için 617 TL'lik indirimle bin 849 TL ödeme yapacak.

32 MİLYON ABONEYE NEFES

1 Mart itibarıyla geçerli olan ve mesken aboneleri için düşük kademe limitini günlük 8 kWh'e, aylık da 240 kWh'e çıkaran yeni elektrik tarifesinin detayları belli oldu. Ortalama kademe olarak belirlenen bu oran, mesken abonelerinin yüzde 81'ini kapsarken, Türkiye'deki yaklaşık 32 milyon abone indirimden faydalanmış oldu. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1.26 TL, günlük tüketimlerinin 8 kWh'in üstündeki kısmı için ise 1.89 TL olarak uygulanacak. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması ile birlikte mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'e ulaşacak. Böylece, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovat tüketimi olan bir mesken abonesi, şubat ayında 350 TL elektrik faturası ödemişken, aynı tüketim miktarı için mart ayında faturası 302 TL'ya düşecek.

6.3 MİLYON İŞLETMEYE KATKI

Yapılan bir diğer düzenleme ile ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilirken, mart ayından itibaren ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh olmak üzere aylık 900 kWh'ye kadar tüketimleri için yüzde 25 oranında indirim yapılmış oldu. Bu çerçevede, ilk kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 2.05 TL olacak. Bu düzenleme, ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini oluşturan yaklaşık 6 milyon 315 bin aboneyi kapsayacak. Ayrıca, mesken abone grubunun kapsamı genişletilirken, 130 bin dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, Cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alınmış oldu.

'İYİLEŞTİRMELERİN ASIL ETKİSİ NİSANDA GÖRÜLECEK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tüketimine göre değişmekle birlikte mesken faturalarında hem KDV hem de kademedeki iyileştirmenin yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geldiğine dikkat çekerek, "Daha önce birinci kademede KDV dahil 1 kilovatsaat için 137 kuruş ödenirken bu düzenlemeyle 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa indi. Ticarethanede bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek" dedi.