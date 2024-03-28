İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3349
  • EURO
    35,1407
  • ALTIN
    2305.32
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Bakanlıktan resmi açıklama
Ekonomi

Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Bakanlıktan resmi açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

28 Mart 2024 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı? Bakanlıktan resmi açıklama
ABONE OL

Karadeniz'de doğal gaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde toplam gaz rezervini 710 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, yeni keşiflere imza atmak için çabalarını yoğunlaştırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Dün akşam itibariyle Göktepe 1 adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başladık. Bu bir keşif kuyusu. Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını da açıkladı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • doğalgaz
  • elektrik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.