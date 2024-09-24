İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1282
  • EURO
    38,0592
  • ALTIN
    2889.58
  • BIST100
    10069.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Elektrikli araç şarj noktası sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı
Ekonomi

Elektrikli araç şarj noktası sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı

Elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı ağustosta önceki aya göre yüzde 6,7 artarak 22 bin 485'e yükseldi.

AA24 Eylül 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Elektrikli araç şarj noktası sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,4 artışla 1390 megavat oldu.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 22 BİNİ GEÇTİ

Ağustosta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485'e çıktı. Bu rakam, temmuzda 21 bin 70, geçen yılın ağustos ayında ise 8 bin 337 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 13 bin 456'dan 14 bin 226'ya, DC şarj noktası sayısı ise 7 bin 614'ten 8 bin 259'a yükseldi.

Öte yandan, temmuzda 132 bin 600 olan elektrikli araç sayısı ağustosta yüzde 4,4 artışla 138 bin 429'a ulaştı.

  • elektrikli araç
  • şarj noktası
  • EPDK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.