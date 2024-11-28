Elektrikli araç şarj noktasında artış sürüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,77 artışla 1568 megavat oldu.

Ekimde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4,09 artışla 24 bin 334'e çıktı. Bu rakam, eylülde 23 bin 377 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 14 bin 543'ten 15 bin 29'a, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 834'ten 9 bin 305'e yükseldi.

Öte yandan, eylülde 146 bin 965 olan elektrikli araç sayısı ekimde 155 bin 319'a ulaştı.