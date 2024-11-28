İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6503
  • EURO
    36,626
  • ALTIN
    2937.65
  • BIST100
    9668.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Elektrikli araç şarj noktasında artış sürüyor
Ekonomi

Elektrikli araç şarj noktasında artış sürüyor

Elektrikli araç şarj noktası sayısı 24 bin 334'e yükseldi.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Elektrikli araç şarj noktasında artış sürüyor
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,77 artışla 1568 megavat oldu.

Ekimde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4,09 artışla 24 bin 334'e çıktı. Bu rakam, eylülde 23 bin 377 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 14 bin 543'ten 15 bin 29'a, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 834'ten 9 bin 305'e yükseldi.

Öte yandan, eylülde 146 bin 965 olan elektrikli araç sayısı ekimde 155 bin 319'a ulaştı.

  • elektrikli araç
  • şarj noktası
  • soket sayısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.