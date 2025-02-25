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Ekonomi

Elektrikli araç şarj soket sayısı 26 bin 941'e yükseldi

Elektrikli araç şarj soket sayısı ocakta önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 26 bin 941'e yükseldi.

AA25 Şubat 2025 Salı 09:31 - Güncelleme:
Elektrikli araç şarj soket sayısı 26 bin 941'e yükseldi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, ocakta önceki aya göre yüzde 4,5 artışla 1814 megavat oldu.

Ocakta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 3,4 artışla 26 bin 941'e çıktı. Bu rakam, Aralık 2024'te 26 bin 46 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 15 bin 714'ten 16 bin 125'e, DC şarj soket sayısı ise 10 bin 332'den 10 bin 816'ya yükseldi.

Öte yandan, Aralık 2024'te 185 bin 513 olan elektrikli araç sayısı ocakta 198 bin 2'ye ulaştı.

  • Elektrikli araç
  • şarj soket
  • artış

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