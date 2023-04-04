İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2029
  • EURO
    20,9495
  • ALTIN
    1221.32
  • BIST100
    4839.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Elektrikli araçların zorunlu trafik sigortasına prim indirimi
Ekonomi

Elektrikli araçların zorunlu trafik sigortasına prim indirimi

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli araçların zorunlu trafik sigortasında yüzde 10 prim indirimi uygulanabilecek.

4 Nisan 2023 Salı 07:55 - Güncelleme:
Elektrikli araçların zorunlu trafik sigortasına prim indirimi
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Zorunlu Trafik Sigortası'nda hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranlarında değişiklik yapıldı. Elektrikli araçlar için ise zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.

MAYIS'TA TAVAN FİYAT YÜZDE 5 ARTACAK

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.

Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.