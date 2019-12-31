İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9502
  • EURO
    6,6686
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
Ekonomi

Elektrikli otoda iyi bir oyuncu olmaya adayız

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, elektrikli araç sektöründe küresel bir rekabet olduğunu belirterek, Türkiye’nin Otomobili’nin barındırdığı teknolojilerle bu rekabet ortamından sıyrılacağını belirtti.

31.12.2019  02:22 - Güncelleme: 31.12.2019  02:22

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Birol “Türkiye’nin bu dönemde attığı bu adım ülkemizin dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel hareket ettiğini gösteriyor. Üretim hedefleri son derece iddialı. Bu hedeflere ulaşırsak, Türkiye bu alanda hatrı sayılır bir oyuncu olmaya adaydır” diye konuştu.

ENERJİ BOLLUĞU TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ

Birol, küresel enerji piyasalarında enerji bolluğu yaşanacak bir döneme girildiğini ve 2020’de uluslararası enerji fiyatlarının makul seviyede seyredeceğini söyledi. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere üretimin artacağını fakat talebin aynı seviyede yükselmeyeceğini dile getiren Birol, “Türkiye, ucuz LNG furyasını zamanında yaptığı altyapı yatırımları sayesinde çok iyi değerlendiriyor. Bu alandaki adımlar ekonomimizi çok daha güçlü hale getirecek” dedi.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.