Elektrikli otoda iyi bir oyuncu olmaya adayız

31.12.2019 02:22 - Güncelleme: 31.12.2019 02:22

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Birol “Türkiye’nin bu dönemde attığı bu adım ülkemizin dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel hareket ettiğini gösteriyor. Üretim hedefleri son derece iddialı. Bu hedeflere ulaşırsak, Türkiye bu alanda hatrı sayılır bir oyuncu olmaya adaydır” diye konuştu.

ENERJİ BOLLUĞU TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ



Birol, küresel enerji piyasalarında enerji bolluğu yaşanacak bir döneme girildiğini ve 2020’de uluslararası enerji fiyatlarının makul seviyede seyredeceğini söyledi. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere üretimin artacağını fakat talebin aynı seviyede yükselmeyeceğini dile getiren Birol, “Türkiye, ucuz LNG furyasını zamanında yaptığı altyapı yatırımları sayesinde çok iyi değerlendiriyor. Bu alandaki adımlar ekonomimizi çok daha güçlü hale getirecek” dedi.

