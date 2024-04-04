İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,887
  • EURO
    34,7154
  • ALTIN
    2349.05
  • BIST100
    9004.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Elektrikli otomobil satışlarına Togg damgası

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk çeyreğinde satış lideri 4 bin 145 araçla Togg oldu.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
Elektrikli otomobil satışlarına Togg damgası
ABONE OL

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 275,9 artışla 14 bin 158 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2,1'den yüzde 6,1'e, hibrit otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 14,2'ye yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,3'ünün içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

- SATILAN HER 3 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ TOGG T10X OLDU

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk çeyreği itibarıyla da pazar liderliğini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde 4 bin 145 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 2 bin 533 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 29,7 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan yaklaşık her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu.

- ALMAN MARKALARI TAKİPTE

Togg'un ardından Alman markalarının ilk 3'te yer aldığı görüldü. Bu markaları Güney Kore markaları izledi.

BMW 1612 satışla ikinci sırada yer alırken, Mercedes Benz 1064 adetle satış sıralamasında üçüncü oldu.

Ssangyong, 830 satışla dördüncü ve Hyundai 770 satışla beşinci sırada konumlandı.

Çin markaları arasında en fazla elektrikli otomobil satışı yapan 768 adetle MG oldu. MG'yi 550 satışla BYD ve 96 satışla Skywell takip etti.

3 ayda 375 otomobil satan ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise ilk 10'a giremedi.

- EN FAZLA SATILAN MODELLER

Elektrikli otomobil pazarına model bazlı bakıldığında da Togg T10X, en fazla satılan model oldu. BMW 5 Serisi ikinci, Ssangyong Torres üçüncü, MG4 dördüncü, Atto 3 ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de mart ayında ve ilk çeyrekte satılan "tam elektrikli" otomobil modelleri ve satış sayıları şöyle:

Marka / MarkaModel / ModelMart 24/2024 Toplam
AUDIe-tron912

Q8 e-tron48164
AUDI Toplam
57176
BMW4 Serisi60132

5 Serisi452979

7 Serisi73121

iX46113

iX312

X1229265
BMW Toplam
8611612
BYDATTO 3175550
BYD Toplam
175550
CITROENC4175473
CITROEN Toplam
175473
DACIASPRING91149
DACIA Toplam
91149
FIAT500e55106

60002

Doblo01
FIAT Toplam
55109
FORDMustang Mach-E11
FORD Toplam
11
HONGQIE-HS914
HONGQI Toplam
14
HYUNDAIIONIQ 51161

IONIQ 6291547

KONA133162
HYUNDAI Toplam
435770
JAGUARI-PACE34
JAGUAR Toplam
34
JEEPAvenger126354
JEEP Toplam
126354
KG MOBILITY – SSANGYONGTORRES320830
KG MOBILITY – SSANGYONG Toplam
320830
KIAEV64051

EV92443

NIRO45111
KIA Toplam
109205
LEAPMOTORT031958
LEAPMOTOR Toplam
1958
MERCEDES-BENZEQA1952

EQB239518

EQC02

EQE155301

EQS70191
MERCEDES-BENZ Toplam
4831064
MGMARVEL R01

MG4305613

ZS93154
MG Toplam
398768
MINIHatch 3 Kapı44
MINI Toplam
44
NETAU2953
NETA Toplam
2953
OPELASTRA62186

CORSA155317

MOKKA101250
OPEL Toplam
318753
PEUGEOT200874129

2081717

30890255
PEUGEOT Toplam
181401
PORSCHETaycan1843
PORSCHE Toplam
1843
RENAULTKangoo710

Megane E-Tech208393

ZOE3742
RENAULT Toplam
252445
SERESSeres 301
SERES Toplam
01
SKYWELLET53896
SKYWELL Toplam
3896
SUBARUSolterra2528
SUBARU Toplam
2528
TESLAMODEL Y80375
TESLA Toplam
80375
TOGGT10X13194145
TOGG Toplam
13194145
VOLVOC40107206

EX3022

XC40220478
VOLVO Toplam
329686




Genel Toplam
590314158

  • Togg
  • elektrikli otomobil
  • araç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.