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Ekonomi

EPDK, elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 13:24 - Güncelleme:
EPDK, elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildiğini duyurdu
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EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

  • EPDK
  • elektrik
  • fiyat artışı

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