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Ekonomi

Esnafa elektrikte indirimli tarife geliyor... Bakan Dönmez oran verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. 'Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.' diyen Bakan Dönmez, 'Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor.' dedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:33
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek."

Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor.

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