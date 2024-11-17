Elektrik faturalarında yeni tarife döneminin başlayacağı tarih belli oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla, aylık tüketimi 417 (yıllık 5 bin) kilovaatsaat (kWh) olan konut ve ticarethane aboneleri, artık devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yıldan itibaren aylık 417 kilovatsaatin üzerindeki tüketim için 1.050 lira olan faturaya, gerçek maliyetleri yansıtılacak. Böylece düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturaları iki katına yani yaklaşık 2 bin liraya çıkacak.

1.2 MİLYON ABONE KAPSAMDA

Türkiye'de ortalama ödenen aylık elektrik faturası ise 414 lira. Nüfusun büyük çoğunluğu, ayda 240 (yılda 2 bin 880) kilovatsaatten daha az harcadığı için faturanın tamamını düşük kademeden yani vergiler ve fonlar dahil 414 lira olarak ödüyor. Türkiye'de toplam mesken abonelerinin sayısı da 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Mesken abonelerinin yüzde 3'ü yeni düzenlemeden etkilenecek.

GERÇEK MALİYET YANSIYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1.2 milyon aboneyi bulan yüksek tüketim grubundakilerin; büyük evi olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı bulunan kesimler olduğunu söylemişti. Bayraktar, bu grubun devlet desteği olmadan, elektrik fiyatını gerçek maliyetiyle ödeyeceklerini belirtmişti. Bayraktar, "Yüksek tüketimi olan kişilerin demek ki elektriği karşılayabilecek mali durumları var. Devlet desteğini asıl ihtiyacı olan kesimlere yönlendirirken, ilave devletin sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere de bunu vermenin anlamlı olmadığını düşünüyoruz" demişti.

ÇİFTÇİYİ ETKİLEMEYECEK

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ORTALAMA 414 TL ÖDENİYOR

Türkiye'de ortalama elektrik tüketimi 240 kWh.

Ortalama ödenen fatura ise 414 TL.

Aylık 417 kWh tüketen ocakta destekten yararlanmayacak.

Ayda 417 kWh tüketenin 1.050 TL olan faturası, ocakta 2 bin liraya çıkacak.

Aylık tüketimi 240 kWh'nin altında olan devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

TÜRKİYE'NİN BİR GÜNLÜK TÜKETİMİ 931 BİN MEGAVATSAAT

Türkiye'de 15 Kasım'da günlük bazda 945 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 886 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 416 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 135 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Günlük bazda 945 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 866 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 30.1 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25.6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11.6 ile linyit santralleri izledi. Ayrıca Türkiye, 15 Kasım'da 15 bin 683 megavatsaat elektrik ihracatı, 1127 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.