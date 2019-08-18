Elektrikte yerli üretimle 1.4 milyar $ cepte kaldı
Enerjide ‘yerli kaynak’ hamlesi etkisini gösterdi. İlk 7 ayda ithal kaynaklardan sağlanan enerji üretimi yüzde 15.4 düşünce 1.4 milyar $ kasada kaldı.
Enerji alanında başlatılan ‘yerli üretim’ hamlesi meyvelerini vermeye başladı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 azalması sayesinde, yaklaşık 1.4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.
KURULU GÜÇ % 3.6 ARTTI
Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye’nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44.7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi.
GAZ İTHALATI AZALDI
1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu. Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102.5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15.4 azaldı ve 1.4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.
TÜRKiYE’NiN ENERJiSi GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Uzmanları Derneği (EUD) işbirliğinde yepyeni bir proje daha hayata geçiyor. ‘Invest in Turkish Energy’ adını taşıyan proje kapsamında EPDK yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak. EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, daha önce enerji tüketicilerinin bilinçlendirilmesi ve merak edilen konularda hızlı ve net çözümler sunulabilmesi amacıyla “Tüketicinin Enerji Rehberi” videolarının hazırlandığı hatırlatıldı.
TÜRKİYE 10. PAZAR
Açıklamada, Türkiye’nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumdayız. ‘Invest in Turkish Energy’ projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak, Türkiye’nin enerji piyasalarına ilişkin temel bilgileri, yatırım fırsatlarını ve yatırım yapmanın yollarını paylaşmak olarak belirlendi. Türkiye enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan videolara EPDK sektör dairelerinin yanı sıra hukuk dairesi ve strateji geliştirme dairesi de katkı verdi.”
YOL GÖSTERİYORUZ’
İngilizce hazırlanan 25 videonun uzunlukları 3 ile 8 dakika arasında değişiyor. Videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabileceği anlatılıyor. Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da şu ifadelerine yer verildi: “EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir.” ‘Invest in Turkish Energy’ videolarının EPDK’nin İngilizce resmi internet sayfasında yayımlandığı ve Türkiye’nin dış temsilciliklerine de ulaştırılacağı ifade edildi.
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