Elektrikte yerli üretimle 1.4 milyar $ cepte kaldı

TÜRKiYE’NiN ENERJiSi GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Uzmanları Derneği (EUD) işbirliğinde yepyeni bir proje daha hayata geçiyor. ‘Invest in Turkish Energy’ adını taşıyan proje kapsamında EPDK yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak. EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, daha önce enerji tüketicilerinin bilinçlendirilmesi ve merak edilen konularda hızlı ve net çözümler sunulabilmesi amacıyla “Tüketicinin Enerji Rehberi” videolarının hazırlandığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE 10. PAZAR

Açıklamada, Türkiye’nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumdayız. ‘Invest in Turkish Energy’ projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak, Türkiye’nin enerji piyasalarına ilişkin temel bilgileri, yatırım fırsatlarını ve yatırım yapmanın yollarını paylaşmak olarak belirlendi. Türkiye enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan videolara EPDK sektör dairelerinin yanı sıra hukuk dairesi ve strateji geliştirme dairesi de katkı verdi.”

YOL GÖSTERİYORUZ’

İngilizce hazırlanan 25 videonun uzunlukları 3 ile 8 dakika arasında değişiyor. Videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabileceği anlatılıyor. Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da şu ifadelerine yer verildi: “EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir.” ‘Invest in Turkish Energy’ videolarının EPDK’nin İngilizce resmi internet sayfasında yayımlandığı ve Türkiye’nin dış temsilciliklerine de ulaştırılacağı ifade edildi.