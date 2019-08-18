27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Elektrikte yerli üretimle 1.4 milyar $ cepte kaldı

Enerjide ‘yerli kaynak’ hamlesi etkisini gösterdi. İlk 7 ayda ithal kaynaklardan sağlanan enerji üretimi yüzde 15.4 düşünce 1.4 milyar $ kasada kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji alanında başlatılan ‘yerli üretim’ hamlesi meyvelerini vermeye başladı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 azalması sayesinde, yaklaşık 1.4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı. 

KURULU GÜÇ % 3.6 ARTTI

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye’nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı. Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44.7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi. 

GAZ İTHALATI AZALDI

1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.  Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102.5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu. Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15.4 azaldı ve 1.4 milyar dolar Türkiye’nin kasasında kaldı.      

TÜRKiYE’NiN ENERJiSi GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Uzmanları Derneği (EUD) işbirliğinde yepyeni bir proje daha hayata geçiyor. ‘Invest in Turkish Energy’ adını taşıyan proje kapsamında EPDK yabancı yatırımcılara Türk enerji piyasasını anlatacak. EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, daha önce enerji tüketicilerinin bilinçlendirilmesi ve merak edilen konularda hızlı ve net çözümler sunulabilmesi amacıyla “Tüketicinin Enerji Rehberi” videolarının hazırlandığı hatırlatıldı. 

TÜRKİYE 10. PAZAR

Açıklamada, Türkiye’nin enerji piyasalarının yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “OECD’nin en büyük onuncu enerji piyasası Türkiye, Avrupa’nın altıncı büyük petrol piyasası, dördüncü büyük elektrik piyasası ve üçüncü büyük gaz piyasasına sahip. Ayrıca Türkiye, bugün otogaz kullanımı açısından dünyada Güney Kore’den sonra ikinci sırada. Otogazlı araç ve istasyon sayısı bakımından ise lider konumdayız. ‘Invest in Turkish Energy’ projesinin hedefi de dünyanın dört bir yanındaki yabancı yatırımcılara ulaşmak, Türkiye’nin enerji piyasalarına ilişkin temel bilgileri, yatırım fırsatlarını ve yatırım yapmanın yollarını paylaşmak olarak belirlendi. Türkiye enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için rehber niteliği taşıyan videolara EPDK sektör dairelerinin yanı sıra hukuk dairesi ve strateji geliştirme dairesi de katkı verdi.” 

YOL GÖSTERİYORUZ’ 

İngilizce hazırlanan 25 videonun uzunlukları 3 ile 8 dakika arasında değişiyor. Videolarda Türkiye enerji piyasalarının sahip olduğu potansiyel, yatırım yapmanın avantajları ve hangi alanlarda nasıl yatırım yapılabileceği anlatılıyor. Açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da şu ifadelerine yer verildi: “EPDK sadece lisans veren, mevzuat hazırlayan bir kurum değil. Bir yatırım danışmanı gibi de çalışıyor, yabancı yatırımcılara yol gösteriyoruz. Enerji piyasalarımıza kazandıracağımız her yatırım, vesile olacağımız her istihdam bizim için mükafat niteliğindedir.”  ‘Invest in Turkish Energy’ videolarının EPDK’nin İngilizce resmi internet sayfasında yayımlandığı ve Türkiye’nin dış temsilciliklerine de ulaştırılacağı ifade edildi. 

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı: Daha aktif rol alın

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Başkan Erdoğan Olçok ve oğlu için taziye dileklerini yineledi

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'da petrol sahasına İHA saldırı düzenlendi

Yaz ayında her yer beyaza büründü

Yaz ayında her yer beyaza büründü

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Meteoroloji uyardı: Yarın için dikkatli olun

Norveç prensesi ocakbaşına geçti

Norveç prensesi ocakbaşına geçti

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek

Çavuşoğlu: Türkiye'nin Sudan'a desteği devam edecek
 

POPÜLER HABERLER

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

20 yıldır hiç kesmediler! Kuzenler ilgi odağı oldu

20 yıldır hiç kesmediler! Kuzenler ilgi odağı oldu

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Emekliye 6 bin 62 lira destek

Yer: Erzurum... Boşlukta yürüyor hissi veriyor

Yer: Erzurum... Boşlukta yürüyor hissi veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA