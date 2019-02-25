'Elektronik çek ve bono sistemi hazır'

Piyasadaki çek ve bonolar elektronik hale geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çek ve bonoların bankacılık altyapısıyla iletişim halindeki bir elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak ‘elektronik çek ve bono’ uygulamasında çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Pekcan “Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, çalınma, kaybolma ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun ortadan kalkacak” dedi. Yapılacak olan uygulama ile konkordato ilan etmiş şirketlerin çek kesmesinin önüne de geçilecek. Çeki kesen şirket veya şahsın hesabı, çalıştığı banka aracılığıyla anında kontrol edilecek. Çekler banka hesapları üzerinden transfer edilecek. Kağıt çekler de tarihe karışmış olacak.

20 MİLYON ÇEK KESİLİYOR

Özellikle çeklerin piyasada yarattıkları hacmin bankacılık sektörünün piyasaya sağladığı toplam ticari kredi büyüklüğünün yaklaşık üçte birine denk geldiğine dikkati çeken Pekcan, her yıl 20 milyonun üzerinde çekin ibraz edildiğini bildirdi. Pekcan, ciro mekanizmasıyla her bir çekin birden fazla ticaretin finansmanına aracılık ettiği düşünüldüğünde, tüm bu işlemlerin güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Son 10 yılda internet bankacılığının hayatın pek çok alanına girdiğine işaret eden Pekcan, bankalarda havale, EFT, kredi çekme, kredi kartı işlemleri ve benzeri pek çok işlemin elektronik ortamdan doğrudan gerçekleştirilebilir hale geldiğini hatırlattı.