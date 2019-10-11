‘Elimiz yerli savunma sanayii ile daha güçlü’

Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı sürdü ve imzaladı.

GURUR DUYUYORUZ

Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz”

KAFA TOPU OYNADI

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında tüm dünyada popüler hale gelen ‘Kafa Topu’ adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketindeki genç çalışanları da ziyaret etti. Şirket sahiplerinin ve çalışanlarının büyük bir yurt dışı yatırımı aldıklarını bildiren Varank, “120 milyon kez indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor. Buradan bir gelir elde ediliyor” açıklaması yaptı.