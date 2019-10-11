22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8487
  • 6,4411
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

‘Elimiz yerli savunma sanayii ile daha güçlü’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir programı kapsamında BMC’nin Pınarbaşı tesislerinde elektrikli otobüs Neocity ve zırhlı araç Amazon’u test etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı sürdü ve imzaladı.  

GURUR DUYUYORUZ

Ziyaretin ardından Varank, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla özellikle terörle mücadelede çok güzel neticeler elde ettik. Barış Pınarı Harekatı başladı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Bu harekatta da elimiz güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi savunma sanayi üreticilerimiz ve savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Burada gördüklerimizle gururlanmamak elde değil. Bunlar bizi ileriye taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız hale getirecek ve ülkemizi özellikle güvenlik anlamında tam bir bağımsızlığa getirecek gelişmeler. Mutluyuz, gururluyuz”  

KAFA TOPU OYNADI

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında tüm dünyada popüler hale gelen ‘Kafa Topu’ adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketindeki genç çalışanları da ziyaret etti. Şirket sahiplerinin ve çalışanlarının büyük bir yurt dışı yatırımı aldıklarını bildiren Varank, “120 milyon kez indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor. Buradan bir gelir elde ediliyor” açıklaması yaptı. 

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA