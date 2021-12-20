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Ekonomi

AK Partili Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması: 18.5 milyon çalışanı kapsayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak' dedi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:47
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde konuştu.

Elitaş, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak" dedi.

Vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını söyleyen Elitaş, ilgili önergenin görüşülen teklife ekleneceğini açıkladı.

  • vergi muafiyeti
  • memur
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