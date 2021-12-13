Elmastan sonra geliyor! Tesadüfen bulundu: Dünyanın en değerlisi

NTV 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:33

Sri Lanka'da dünyanın en büyük korindon mavi safiri ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 3 ay önce bir mücevher çukurunda tespit edilen 310 kilogram ağırlığındaki mavi safirin tesadüfen bulunduğu belirtildi.

Safiri inceleyen yerel gemologlar, 300 kilogramdan daha ağır olduğu için dünyadaki en nadir taşlardan biri olduğunu söyledi.

Uluslararası kuruluşlar henüz değerli taşı sertifikalandırmazken, ülkedeki bir grup Budist rahip, açıklanmadan önce değerli taş için kutsamalar yaptı.

Safir, Colombo'nun 65 kilometre güneyindeki Horana'daki mücevher çukuru sahiplerinden birinin evinde sergilendi.

NTV'nin haberine göre, taş, yerel halkın daha önce bir arka bahçede tesadüfen dünyanın en büyük yıldız safir kümesini bulduğu, mücevher açısından zengin Ratnapura bölgesinde bulundu.

Ratnapura, safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçısı olan Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak bilinir.

Yerel mücevher endüstrisi kuruluşu, ülkenin geçen yıl mücevher, elmas ve diğer mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandığını bildirdi.