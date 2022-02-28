Elon Musk'ın Tesla'sı için tehlike çanları çalıyor! Benzeri görülmemiş olay

Star Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 00:52

Dünyadaki sayılı zenginler arasında yer alan Elon Musk'ın başında bulunduğu Tesla son aylarda rekor seviyede hisse kaybetti. Bloomberg'te yer alan habere göre, Elon Musk servet konusunda zirvedeki yerini koruduğu bilgisi yer aldı.

ELON MUSK VE TESLA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Hafta başından itibaren serveti 200 milyar dolar eşiğini aşan tek milyarder olan Elon Musk, servetinin Çarşamba günü 13,3 milyar dolar azalarak 198,6 milyar dolara düştüğünü gördü. Tesla Inc. hisseleri, dünya genelindeki borsalardaki geniş düşüşün ortasında, Eylül ayından bu yana dördüncü gün için en düşük seviyesine geriledi.

TESLA'YA UKRAYNA DARBESİ

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın 50 yaşındaki CEO'su dünyanın en zengin insanı olmaya devam ediyor. Yine de Musk, piyasalar Ukrayna ve daha şahin merkez bankaları etrafındaki jeopolitik gerilimlerle boğuşurken, önümüzdeki en zengin üç kişinin toplamından daha fazla olan bu yıl servetinden 71,7 milyar doların silindiğini gördü.

BİR GÜNDE REKOR DÜŞÜŞ

Musk'ın serveti, Tesla hisselerinin rekor seviyeye ulaştığı 4 Kasım'da 340,4 milyar dolara ulaştı. Günler sonra, Twitter takipçilerine hissesinin bir kısmını satıp satmayacağını sordu ve şirketin hisselerinde keskin bir düşüşe yol açtı ve bir günde net değerinden 35 milyar doları sildi - neredeyse benzeri görülmemiş bir miktar. Sonunda 16 milyar doları aşan bir dizi hisse senedi satışını tamamladı ve ayrıca hayır kurumlarına 5,7 milyar dolarlık hisse bağışladı.

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