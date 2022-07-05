Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisinin yararlandığı bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi. Peki Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödemelerin yapılacağı tarihler

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bayram ikramiyeleri Temmuz'un 2-7 tarihlerinde hak sahiplerine ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

Diğer yandan yeni emekliler de Kurban Bayramı'nda yatırılacak olan 1100 TL bayram ikramiyesini alabilecek.