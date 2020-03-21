21 Mart 2020 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 11:50

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri için müjdeli haber geldi. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan ekonomik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kararların içerisinde emeklileri de ilgilendiren bayram ikramiyeleri de yer aldı.Milyonlarca emekli Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler..

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ BU YIL NE KADAR?



Emeklilere bu yıl iki kez bayram ikramiyesi verilecek. Emekli bayram ikramiyesi bin lira olarak açıklandı.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.