Emekli Bayram ikramiyesi için bu yıl yine zam yapılması bekleniyor. Geçen yıl emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkartılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini açıklaması bekleniyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, belli oldu mu? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Emeklilere yönelik yapılan ekstra iyileştirmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışında açıklaması bekleniyor.

Emekli Bayram ikramiyesi bu yıl Nisan ayının son haftasında hesaplara yatacak.

Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyeden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?



Bugün Kabine toplantısında açıklanacak olan Emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayının son haftasında hesaplara yatması bekleniyor.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramında 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise emekli ikramiyelerinin yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış nedeniyle 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

BUGÜN AÇIKLANACAK!

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirecek Kabine Toplantısı'nda ele alnıp karara bağlanacak.

DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?

Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıstan sonra temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

Sabah gazetesinin haberine göre, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.