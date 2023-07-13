Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! 2023 Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşına yapılan %30 zammın ardından dul ve yetim maaşları da arttı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara fark müjdesi! En düşük emekli maaşı 2 bin TL artarak 7.500 TL oldu ve maaşını alt sınır olan 5.500 TL'den alan sigortalı vatandaşların eşlerine ve çocuklarına verilen dul ve emekli maaşı da artırıldı. Peki 2023 Temmuz zammıyla birlikte Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 Dul ve yetim maaş tablosu

EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA FARK MÜJDESİ!



2023 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan %34 zam oranı ile dul ve yetim aylıklarına da zam yapıldı. 3.755 TL dul maaşı ile 1.880 TL ve üzerinde yetim aylığı alanların eline geçen para 2023 temmuz zammı ile yüzde 25 oranında yükselecek.

Dul ve yetim aylığı alanlarda ödeme tutarları yakınlık derecesine göre değişebililiyor. Vefat eden sigortalıların eşi, %50 oranında emekli maaşı alabilirken, çocuğu olmayan hak sahibi için bu oran %75'e çıkıyor. Çocuklar ise %25 oranında yetim aylığı alıyor.

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?



En son emekli maaşlarına %30'luk zam yapılmasıyla dul ve yetim aylıklarına da %30 oranında zam yapılmıştı. Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşı dikkate alınıyor.

En düşük emekli aylığı alt sınırı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 oranında artmış oldu.

En düşük sınırdan emekli aylığı alan sigortalının eşi zamdan önce 2.250 TL alırken, yapılan zam ile birlikte bu tutar 3.750'ye çıkarıldı.

Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu.