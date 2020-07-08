Emekli ek ödemesi kaç TL oldu? Yeni zam sonrası emekli ek ödemeleri ne kadar oldu? SSK-SGK Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:27

2 milyon memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. En düşük emekli maaşı 2,814 lira olurken, Yeni zam sonrası emekli ek ödemeleri ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Emekli ve memura yapılan zamla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2,112 TL'den 2,233 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı 1,539 TL'den 1,627 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da 1451 TL'den 1534 TL'ye yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde 1,263 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek. Peki emekli maaşına yapılan ek ödeme ne kadar oldu? Emekli ek ödemesi kaç TL oldu? İşte SSK-SGK Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu ve ek ödemeler...

EMEKLİ EK ÖDEME NASIL YANSIYOR?

Emeklilerin maaşlarına her ay net maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte artış gösteren net emekli maaşlarında ek ödemeler de beraberinde yükselme gösteriyor. Merak edilen emekli maaş ek ödemelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

YENİ ZAM SONRASI EMEKLİ EK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Takvim'in haberine göre Temmuz zammı sonrası her ay ödenen emekli maaşı ve ek ödeme tablosu;

- 7.121.72 TL emekli maaş alanlar 302,25 TL ek ödeme alacak.

- 6.527,77 TL emekli maaşı alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak.

- 6.018,56 TL emekli maaşı alanlar 254,59 TL ek ödeme alacak.

- 5.509,36 TL emekli maaşı alanlar 233,05 TL ek ödeme alacak.

- 5.000,28 TL emekli maaşı alanlar 211,51 TL ek ödeme alacak.

- 4.505,34 TL emekli maaşı alanlar 190,58 TL ek ödeme alacak.

- 4.024,39 TL emekli maaşı alanlar 170,23 TL ek ödeme alacak.

- 3.515,32 TL emekli maaşı alanlar 148,70 TL ek ödeme alacak.

- 3.006,11 TL emekli maaşı alanlar 127,16 TL ek ödeme alacak.

- 2.505,52 TL emekli maaşı alanlar 105,98 TL ek ödeme alacak.

- 2.013,28 TL emekli maaşı alanlar 85,16 TL ek ödeme alacak.

- 1.578,46 TL emekli maaşı alanlar 66,77 TL ek ödeme alacak.

DUL VE YETİMLER DE ALIYOR

● İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.

● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.

● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.

İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.