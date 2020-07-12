12 Temmuz 2020 Pazar 11:08 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:08

Kurban bayramına yaklaşık 2 hafta kala emeklilerin kurban bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği belli oldu. Bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekli vatandaşlar Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk ödemelere ilişkin bilgileri açıklarken SSK ve Bağ-Kur ödemelerinin gerçekleşeceği tarihleri de duyurdu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek 2020? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk ödemelerin gerçekleştirileceği tarihleri duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti.

TEMMUZ FARKI, AĞUSTOS AYLIĞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ BİR ARADA ÖDENECEK

Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek.

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.