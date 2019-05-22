‘Emekli ikramiyesi 2019 son dakika ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Haziran ayının balında kutlanacak olan mübarek Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasına kısa bir süre kala bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar da başladı. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2012 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. Bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor. Peki, engelliye bayram ikramiyesi var mı? İşte ayrıntılar haberimizde…

2019 BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

EŞ DE ÇOCUK DA ALIYOR

Geçen yıl emekliler ve hak sahiplerine toplam 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira promosyon ödendi. Bu yıl da yaklaşık 12.5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında faydalanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek. Gelişme hızından pay alamayan yaklaşık 1.9 milyon emeklinin intibakı düzenlenirken, bu yıl bin lira altı aylıklarda iyileşme yapıldı. Yasal düzenlemeyle 600-999 lira arasında maaş alan 220 bin kişinin geliri de bin liraya tamamladı. Böylece bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir emekli kalmadı.

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 TL, çocuklarınki ise 250'şer TL ödeme yapılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

ENGELLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALANLAR

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.