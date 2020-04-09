Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatırılacak?

09 Nisan 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:02

Milyonlarca emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak. Bununla birlikte, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle emekliler maaşlarını evden alabilecekler. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin nisan ayı başına çekildiğini duyurmuştu. Bayram ikramiyesini evlerinde almak isteyen vatandaşlar Bayram ikramiyesini evde almak için ne yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte detaylar...

Koronavirüs salgınından en az zararla çıkmak isteyen Türkiye sağlık konusunda önemli adımlar attı. Ayrıca ekonomik tedbir paketleri hazırlandı. Bunun yanı sıra “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha çok hizmet sunulmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin nisan ayında sıkıntı yaşamamaları için ramazan bayramı ikramiyelerinin dağıtımına erken başlanması söz verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 milyon emeklinin Ramazan Bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek. SSK’dan emekli olanlar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’dan emekli olanlar ve Emekli Sandığı emeklileri de11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Bakan Selçuk, ikramiye ödemelerini Korona virüs tedbirleri kapsamında öne çektiklerini belirtti ve ikramiyeler 4a (SSK) kapsamından olanlara tahsis numarasının son rakamlarına göre;

17,18,19, olanlar için 7 Nisan

20,21,22, olanlar için 8 Nisan

23,24, olanlar için 9 Nisan

25,26, olanlar için 10 Nisan

4b(Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ise 11 Nisan’da bayram ikramiyelerini alacağını söyledi.

EMEKLİ MAAŞI EVDEN NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tek başına yaşamakta olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve mağdur olmaması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Banka yetkilileri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin kaymakamlık ve valiliklere 155, 156 ve 112 numaralı telefonlar vasıtasıyla iletildiğini belirtiyor.

Banka şubeleri, kendilerine iletilen talimata ile müşteri hesabından yetkilendirilen kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.