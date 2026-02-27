İSTANBUL 6°C / 4°C
  • Emekli ikramiyesine zam geliyor! İşte tahmin edilen rakam
Ekonomi

Emekli ikramiyesine zam geliyor! İşte tahmin edilen rakam

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme haftaya TBMM'ye sunulacak. İkramiyenin yüzde 25 artışla 5 bin TL olacağı öngörülüyor.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 09:02 - Güncelleme:
Emekli ikramiyesine zam geliyor! İşte tahmin edilen rakam
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ödemelerinde artış için geri sayım başladı. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme, TBMM'ye geliyor.

2 MART'TA MECLİS'E SUNULABİLİR

AK Parti tarafından hazırlanan ve bayram ikramiyesinde artışı da içeren kanun teklifine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Etki analizlerinin tamamlanmasının ardından teklifin 2 Mart Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

İKRAMİYEDE BEKLENTİ % 25 ZAM

Yüzde 25 olması beklenen zam teklifinin yasalaşmasıyla 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye çıkacak.

