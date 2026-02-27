Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ödemelerinde artış için geri sayım başladı. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme, TBMM'ye geliyor.

2 MART'TA MECLİS'E SUNULABİLİR

AK Parti tarafından hazırlanan ve bayram ikramiyesinde artışı da içeren kanun teklifine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Etki analizlerinin tamamlanmasının ardından teklifin 2 Mart Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

İKRAMİYEDE BEKLENTİ % 25 ZAM

Yüzde 25 olması beklenen zam teklifinin yasalaşmasıyla 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye çıkacak.