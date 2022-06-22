Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Emeklilere yılda 2 kez bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yıl Kurban Bayramı Temmuz ayının 9'una denk geliyor. Peki 2022 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçen bayramda 1100 TL verildi. Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesinin de 1100 TL olması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlara Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammının ardından Kurban Bayramı ikramiyeleri verilecek.

Bu yıl Kurban Bayramı Temmuz'un 9'una denk geliyor. Kurban Bayramı tarihlerinden önce bayram ikramiyesi hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin Temmuz'un ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kurban Bayramı için verilecek ikramiyeden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Gün: 09.07.2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10.07.2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11.07.2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12.07.2022 Salı