Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli ve memurun 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenir?

Emekli maaş farkı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aylıklarına yüzde 30'luk artış yapılan memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacaklar. Maaşlarını ayın 1'inde alan emekliler ise maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Buna göre emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenir? İşte detaylar

EMEKLİ VE MEMURUN 15 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENİR?



Binlerce memurun ve emeklisinin merakla beklediği zamlı maaş farkları için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaş zammının, belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşın yatacağı tarihe çevrildi. 2023 yılında memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, maaş farklarının hesaplara ne zaman yansıyacağı merak ediliyor.

Memur ve emekli maaş artışlarını içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?



Memur ve memur emeklileri maaş farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanında ilava destek sağlanması da ön görülüyor.

Memurun Ocak ayı zam farklarının da Ocak maaşlarıyla birlikte yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.

Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam alacaktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Refah payı ile birlikte memur maaşları ve Emekli Sandığı'ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 30 oranında artacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2023?

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

2022 maaşı: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL