21.01.2020 09:16 - Güncelleme: 21.01.2020 09:16

Emekli maaş farkları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 emekli maaş farkları yattı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin ve memurun ne kadar zam alacağı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli olmuştu. Buna göre, memur emeklileri yüzde 4’ü toplu sözleşmeden, yüzde 1.5’i de enflasyon farkı olmak üzere 2020’nin maaşlarını yüzde 5.5 zamlı alacak. Emekli maaş farklarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri maaş farklarını 15 Ocak itibariyle almaya başladı.

2020 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

SGK emeklileri tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.