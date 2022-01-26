26 Ocak 2022 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:02

Emekli maaş farklarının belirlenmesinin ardından gözler Memur emekli maaş zam farkının yatacağı tarihe çevrildi. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının ödeneceği tarih belli oldu. Bununla birlikte Memur emekli maaş farkı ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkı ne kadar? İşte detaylar...

Memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber gözler Emekli ve memur maaş farkının ödeneceği tarihe çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin beklediği 2.5 puanlık zam farkı bu hafta hesaplara yatırılıyor. 2.5 puanlık zam farkı kapsamında yaklaşık 13.7 milyarlık ödeme yapılacak. Memurlara 800-1000 TL fark yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin vatandaşın aylıklarında oluşan farkların 27 Ocak'ta yatırılacağını duyurdu.

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları ödenecek.

Maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira, 2 olanlara 8 bin 476 lira, 3 olanlara 7 bin 298 lira, 4 olanlara 6 bin 592 lira, 5 olanlara 5 bin 886 lira, 6 olanlara 5 bin 179 lira ödenecek. Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

MEMUR EMEKLI MAAŞ FARKI NE KADAR?

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'a çıktı.

Aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında fark ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak aylarında aylık alanlara bir aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde alanlara iki aylık, ocak-şubat-mart döneminde alanlara da üç aylık tutarında aylık farkı ödenecek.



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre Memur emekli maaş farkları aşağıdaki gibidir.

GÖREV | MEVCUT MAAŞ (TL) | ZAMLI MAAŞ (TL) | FARK (TL)

MÜSTEŞAR (1/1) 11.806 - 15.459 - 3.653

GENEL MÜDÜR (1/1) 10.435 - 13.664 - 3.229

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) 4.004 - 5.243 - 1.239

MEMUR (LİSANS - 1/4) 3.918 - 5.130 - 1.212

ÖĞRETMEN (1/4) 4.029 - 5.275 - 1.246

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) 6.840 - 8.956 - 2.116

POLİS MEMURU (8/1) 4.167 - 5.456 - 1.289

HEMŞİRE (LİSANS-1/4) 3.916 - 5.128 - 1.212

MÜHENDİS (1/4) 4.913 - 6.433 - 1.520

TEKNİSYEN (LİSE-1/4) 3.419 - 4.477 - 1.058

PROFESÖR (1/4) 9.346 - 12.238 - 2.892

İMAM-HATİP 4.029 - 5.275 - 1.246

AVUKAT (1/4) 4.029 - 5.275 - 1.246

TABAN AYLIK 3.275,90 - 4.289,79 - 1.013,89

NOT: EK ÖDEME DAHİLDİR.