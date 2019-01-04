Emekli maaş zammı 2019'da ne kadar oldu SSK SGK Bağkur emekli maaş zammı 2019 hesaplama nasıl yapılır

Emekli maaşı hesaplama 2019 zam oranları açıklandı. SGK SSK Bağkur emekli maaş zammı 2019 hesaplama nasıl yapılır? En düşük SGK SSK Bağkur emekli maaşı 2019'da ne kadar oldu? 2019'da SGK SSK Bağkur emekli maaşı brüt net ne kadar kaç TL? Yeni yılda SGK SSK Bağkur kaç lira maaş alacak? 4A, 4B emekli aylığı nasıl hesaplanır? emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 4A ve 4B emekli aylığı nasıl hesaplanır? soruların yanıtları milyonlarca SGK SSK Bağkur emeklisi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Enflasyon zam oranlarının açıklanması ile birlikte SSK Bağkur ve SGK emeklilerin 2019 yılı zam oranları belli oldu. Ayrıca öğretmen, polis memuru, hemşire gibi farklı birimlerde çalışan memurların da kıdemlerine göre zamları belli oldu. İşçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalışan kişiler emekli olabilmek için verilen süreyi doldurduğunda ve emeklilik yaşına geldiğinde emekli olur ya da dilerse artık çalışmayabilir. Emekli olmak için belirli süreyi dolduran ve emeklilik için tüm şartları yerine getiren vatandaşların emeklilik işlemlerini yapmaları gerekiyor. Emekliliği onaylanan vatandaşların, e-Devlet üzerinden maaş bilgilerini görüntüleyebilecek. 4A, 4B ve 4C emekli aylık bilgisi E Devlet'ten nasıl sorgulanıyor. Adım adım emekli maaşı/aylık bilgisi sorgulama için haberimize göz atmanızı öneririz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışanları 4A, 4B ve 4C olarak sınıflandırır. 3 farklı sigorta kapsamında çalışmış olan bu emeklilerin maaş hesaplamaları da farklı yollarla yapılır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra 4A, 4B, 4C fark etmeksizin E Devlet ile maaş sorgulama yapabilirsiniz. 2019'da SGK SSK Bağkur emekli maaşı zam oranları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Emekliler için 2019 yılının ilk zammı dün enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Geçtiğimiz yılın en düşük işçi maaşı 939 TL idi. Bu yıl maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.

SSK ve Bağ-Kur’luların alacağı zam oranı ortaya çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra Tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.40 azaldı. Tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.

2019'DA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU



Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.19 oldu. 2019 Ocak ayında yapılan zam ile BAĞ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu. SSK 2000 yılı sonrası emeklisinin maaşı bin 125 TL oldu. Memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 379 TL oldu.







ADIM ADIM E DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA



SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.



Emekli aylık bilgisi sayfasında maaş ve ek ödeme bilgilerinin yanı sıra aylık başlangıç tarihi, 2000öncesi aylık bağlanma oranı, 2008/10 sonrası aylık bağlanma oranı, 2000 öncesi gün, 2008/10 öncesi gün, 2000-20008/10 arası aylık bağlanma oranı, intibak aylık bağlanma oranı, 2000-2008 arası gün, gösterge, sigortalının en son çalıştığı sektör, toplam gün bilgileri de yer alır. Aynı şekilde 4B ve 4C üzerinden emekli olanlarda aylık bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiye de 4B/4C emekli aylığı bilgisi sayfasından ulaşırlar.



Ayrıca 4A Almanya/Bulgaristan emekli ödemeleri de aynı yol izlenerek görüntülenebilir.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.



EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA



E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız. Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı sayfasından aylık maaşınızı öğrenebilirsiniz...

Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;



Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az Derece, Kademe ve Aylık Tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.



Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arzetmemektedir.

Not: SGK üzerindeki hesaplama işlemi, son enflasyon verilerinin yansımaması dolayısıyla eski verileri yansıtabilir.



3 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre;



BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira



BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira



SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira



Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira oldu.





MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)



2018 Temmuz 2019 Ocak

Müsteşar (1/1) 7.742 8.570

Genel müdür (1/1) 6.844 7.576

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Memur (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Öğretmen (1/4) 2.642 2.924

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4.485 4.964

Başkomiser (1/4) 2.742 3.035

Polis memuru (8/1) 2.742 3.035

Hemşire (Lisans - 1/4) 2.569 2.844

Mühendis (1/4) 3.222 3.566

Teknisyen (Lise -1/4) 2.222 2.460

Profesör (1/4) 6.492 7.186

Araştırma görevlisi (1/4) 3.222 3.566

Vaiz (1/4) 2.642 2.924

Avukat (1/4) 2.642 2.924

En düşük memur emekli aylığı 2.149 2.379

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil olarak hesaplanmıştır.



ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



2019 yılının zamlı maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 468 lira olurken, 9/1 derecesindeki lisans mezunu memur maaşı ise 3 bin 749 lira oldu.

Eski ve yeni memur maaşları (Net TL)



UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak

Müsteşar (1/4) 11.978 13.258

Genel müdür (1/4) 10.507 11.630

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.519 6.109

Memur (Lisans - 9/1) 3.387 3.749

Öğretmen (1/4) 4.247 4.701

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9.651 10.683

Başkomiser (3/1) 5.516 6.106

Polis memuru (8/1) 4.823 5.339

Uzman doktor (1/4) 6.568 7.270

Hemşire (Lisans - 5/1) 4.124 4.565

Mühendis (1/4) 5.634 6.236

Teknisyen (Lise - 11/1) 3.527 3.904

Profesör (1/4) 9.089 10.061

Araştırma görevlisi (7/1) 5.347 5.919

Vaiz (1/4) 4.415 4.887

Avukat (1/4) 5.377 5.952

En düşük memur maaşı 3.133 3.468

Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahil olarak hesaplanmıştır.

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM



SGK'nın internet sayfasında bulunan ‘Emekli Maaşı Hesaplama’ robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.







EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.



4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

ŞİFRESİZ SGK EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Sosyal Güvenlik Kurumunun E-SGM hizmet sorgulama ekranından sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Sizden istenilen bilgiler sırasıyla şöyle olacaktır;



Uyruğunuz,

TC kimlik numaranız,

Nüfusuna kayıtlı olduğunuz il,

Cilt numaranız,

Doğum yılınızdır.

EMEKLİ AYLIKLARINDAN SGDP KESİNTİSİ KALDIRILDI!



Ocak ayında tüm emeklilerin maaşına çifte zam yansıtılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %3,86+100 TL zam aldı. Öte yandan Memur emeklileri %6+%0,90 zamlı olarak maaşlarını aldılar. Çifte zammın ardından ise emekli olan ancak Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşlarından yapılan %10’luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisinin kaldırılmasıyla beraber emekli vatandaşlar da gelir artışı elde etti. Çalışan emeklilerin bir sonraki maaşlarında %10’luk artışın yaşanmasıyla beraber emekli olup kendi işini kuran emekliler, 87 ile 381 lira arasında gelir artışı elde etmiş oldu.



E-DEVLET SGK SORGULAMA İŞLEMLERİ



e-Devlet kapısı üzerinden SGK 4A, 4B ve 4C sorgulaması ile alakalı yapılabilen hizmetler şu şekildedir;



4A Hizmetleri



4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri



4A Banka ve Adres Değişikliği



4A Emekli Aylığı Kesintileri



4A Emekli Aylık Bilgisi



4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama



4A Emeklilik Kaydı



4A Emekli Ödeme Bilgileri



4A Hizmet Dökümü



4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama



4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti



4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama



4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama







4B Hizmetleri



4B Banka ve Adres Değişikliği



4B Basamak Bilgisi



4B Borç Durumu



4B Emekli Aylığı Kesintileri



4B Emekli Aylık Bilgisi



4B Hak Sahipliği



4B Hizmet Bilgisi



4B Ödeme Dökümü



4B Tescil Kaydı



4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri



4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi



4B Emekli Aylığı Hesaplama



4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı







4C Hizmetleri



4C Banka Değişikliği



4C Bir Aylık Maaş Tercihi



4C Emekli Aylığı Kesintileri



4C Emekli Aylık Bilgisi



4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü



4C Tescil Kaydı



4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi



Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler



SGK Tescil ve Hizmet Dökümü



SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama



4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme



Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi



4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama



4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama



Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama



Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?



SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

NASIL EMEKLİ OLUNUR?



Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.



Emeklilik şartları zaman zaman devlet tarafından yeniden düzenleniyor örneğin; 1999 yılında emeklilik şartları düzenlendi ve ilk kez 8 Eylül 1999’dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenleme sonucunda ise 30 Nisan 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65’e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı.