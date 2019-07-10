Emekli maaş zammı son dakika! Emekli zam farkları ne zaman ödenecek?

‘Emekli maaş zammı son dakika gelişmesi var mı? Emekli zam farkları ne zaman ödenecek?’ sorularına milyonlarca vatandaş tarafında yanıt aranıyor. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşı zam oranları da belli oldu. Emekli maaşı zamlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bunun yanında emeklilere verilen ek ödemeler de artmış oldu. Ocak ayında başlayan, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerini kapsayan uygulama kapsamında aylık verilen ilave ödemeler, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlandı. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Bağ-Kur emeklileri de zamlı paralarını 25-29 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı, zamla gelirlerinde oluşacak fark önümüzdeki günlerde ödenecek. SGK, ödeme tarihini önceden duyuracak. İşte haberimizin detayları…

Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra merak edilen bir konuda emekli zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı konusu. Bunun yanında emeklilerin ek ödemeleri de arttı. Ayrıca emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha gelecek. Önümüzdeki günlerde emekli maaşlarına kavuşacak olan SSK ve Bağkur emeklilerin maaşları hakkındaki detaylar şu şekilde...

Temmuz'un ilk haftasında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaşlarına ve memur maaşlarına ek zam yapıldı. Yapılacak olan zamların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu. Bunun yanında emeklilere verilen ek ödemeler de artmış oldu. Zamlı emekli maaşları ile ilgili detaylar şöyle;

Takvim'in bir haberine göre; emeklilere ek ödemeleri artarken diğer yandan emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha geldi. İlave ödeme bin 799-2 bin 353 liraya çıktı.

Emekli vefat etmişse hak sahibi yakınına ilave ödeme veriliyor. Örneğin; uzman hekimin yüzde 50 oranına tabi eşi, 2 bin 353 lira 80 kuruş olan ilave ödemeden bin 176 lira 90 kuruş; yüzde 75 oranına tabi eşi de bin 765 lira 35 kuruş pay alıyor.

Bu ay tüm emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 5.01 artış yaşanırken, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.02 olarak gerçekleşti.

Ayrıca tüm emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplandığı için yükseldi.

OCAK'TA BAŞLADI

Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha geldi. Ocak ayında başlayan, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerini kapsayan uygulama kapsamında aylık verilen ilave ödemeler, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlandı.

Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi 2 bin 353 liraya, uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan bin 799 liraya yükseldi.

Bu ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ilave ödemeden yararlanabiliyor.

FARK GELİYOR

SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor.

Bağ-Kur emeklileri de zamlı paralarını 25-29 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı, zamla gelirlerinde oluşacak fark önümüzdeki günlerde ödenecek. SGK, ödeme tarihini önceden duyuracak.

Güncel emekli maaşları tablosu belli oldu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet Kapısı.

Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet'ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Bağ-Kur esnaf 1.595,30 TL, 1675,065 TL

Bağ-Kur tarım 1.189,59 TL, 1.249,06 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.818,18 TL, 1.909,089 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.125,48 TL, 1.181,75 TL

Memur 2.379,59 TL, 2.523,37 TL

E-DEVLET SORGULAMASI

E-devlet sorgulaması için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine tıklayın.

Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

Bu maaşı alanın eline yüzde 4 oranında yani 215,63 lira ek ödemeyle birlikte 5 bin 606 lira 33 kuruş geçiyordu.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler,

-Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

-Doğum tarihiniz

-Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

-Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

-Fiili Gün Sayınız

-Yurtdışı Gün Sayınız

-3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yüzde 5 zam alacak. En düşük SSK emeklisi maaşı bin 181 TL 25 kuruş olacak. 2000 öncesi SSK emekli maaşı ise bin 982 TL 40 kuruş oldu

Bağ-Kur emeklisi esnaf en düşük bin 690 TL alıyordu. Son zammın ardından bin 774.50 TL oldu. Bağ-Kur tarım emeklisi ise en düşük bin 189 TL 71 kuruş. 59.45 TL zam alacak olan Bağ-Kur emeklisi bin 248.45TL olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur emeklisi en düşük 2 bin 379 TL maaş alıyordu. Memur emeklisine yüzde 6 zam yapıldı ve en düşük maaş 2 bin 500 TL'yi aştı. Yapılan son zammın ardından emeklilerin gözü net maaşlarda. Memur emeklileri yüzde 6 zam sonrası 142.50 TL artış ile 2 bin 521 TL 74 kuruş alacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR? KİMLER ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.