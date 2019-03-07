Emekli maaşı 2019 zammı ile ilgili son dakika! Emekliler zam geliyor? Maaşlar ne kadar artacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilesi zam oranını, memur emeklileri fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyona gözünü dikmiş durumda. SKK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5’lik artışla Temmuz ayında maaşlarını 119 TL zamlı alacak. Enflasyon farkı oluşursa emeklilerin alacağı zam oranı da yükselecek. Peki, yüzde 5’lik zam oranı oluşursa emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı oluşursa ne olacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

MEMEUR EMEKLİLER 2019 YILI TEMMUZ AYINDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayına dikmiş durumda. Yüzde 5'lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 lira gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

ENFLASYON FARKI OLUŞURŞA NE OLACAK?

Yüzde 5’lik Temmuz zammı, memur emeklilerine en az 118,98 TL gelir artışı getirecek. En düşük maaşta bu tutarda artış yaşanacak. Halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde. Bu maaş yüzde 5 zam ile 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşursa, gelir daha da artacak.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN FARK ALIP ALMAYACAĞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı, memur emeklilerinin enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.

HERKESE FARKLI ZAM

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

SSK yani 4A kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada SSK yani 4A kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız.

Hemen sonrasında, burada yer alan "4A Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasına giriş yapınız.

Daha sonraki aşamada; "doğum tarihinizi" "işe giriş tarihinizi" "ilk tescil tarihinizi" ve "prim günlerinizi" sistemde yer alan bu bölümlere yazınız.

Bu arada, SSK yani 4A birimi üzerinden emeklilik hesaplaması yapmadan önce eğer bilmiyorsanız; prim, hizmet ve işe başlama tarihi bilgilerinizi öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü emeklilik hesaplaması yapılırken, görüldüğü üzere, bu bilgiler sizden istenmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİLİK YAŞIMI NASIL HESAPLARIM?

Emekli Sandığı yani 4C kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;

Burada, Emekli Sandığı (4C) kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız. Ardından ise; "Doğum tarihinizi" "Cinsiyetinizi" ve "Hizmet başlangıç ve bitiş tarihinizi" sistemde bulunan ilgili alanlara yazınız.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilik sorgulama olarak yapılabilecek diğer bir işlem ise emekli maaş dökümüdür. Emekli maaşı dökümü sadece emekli olan kişiler için geliştirilen bir uygulama olduğu için sadece emekli vatandaşların online olarak Emekli maaşı dökümü alabilmektedir.

Emekli maaşı dökümü için e devlet kapısına giriş yapılması gerekmektedir. Giriş yapıldıktan sonra sistemde yer alan emeklilik sorgulama hizmetlerinden maaş dökümü hizmetine tıklanması gerekmektedir.

Seçim ile birlikte ekranda hangi dönem için emeklilik sorgulama yapılacaksa, o dönemin seçilmesi gerekmektedir. Seçimin ardından ise ekranda ilgili dönme için döküm yer alacaktır. Dökümde ilgili ay içerisinde alınan maaş ile ilgili detaylar yer alacağı için kolayca bilgi alınabilmektedir.

Gerek emeklilik sorgulama gerekse de diğer SGK hizmetleri, resmi bilgiler üzerinden sorgulama yapan vatandaşlara bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan tüm bilgiler güvenli ve kişiye özel doğru bilgilerdir.