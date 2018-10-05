SGK Bağkur emekli maaşı Ocak zammı ne kadar Emekli maaşı 456 TL zam ne zaman yapılacak

Emekliye 456 TL zam ne zaman yapılacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Güncel SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında emekli maaşına göre kim ne kadar zam alacak? Emekli aylık hesaplama modeli nasıl olacak? Emekli maaşları seyyanen zam yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı belli olmaya başladı. Emeklilerin Ocak zammı netleşiyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının ipuçları geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 aylık enflasyona göre yüzde 9.34'lük zam oluştu. Bu orana 3 aylık enflasyon daha eklenecek, tutarlar yükselecek. 2019 maaşı için sorgulamalar haftalar öncesinden başladı. Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zamlı maaşlarını temmuz ayında almıştı. Şimdi ise gözler ocak ayı zammında. Bağ-Kur ve işçi emeklileri yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Bu doğrultuda memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükselmişti. Ocak ayı zammında belirleyici unsur ise TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefinin tutması durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Emekli maaşları zam oranları ile ilgili detaylar star.com.tr haber sitemizden bulabilirsiniz.

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.34 çıktı, geriye 3 veri daha kaldı. Memur ve emeklilerinin artışı ise şimdiden yüzde 9.84 oldu

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.34 oldu. Buna 3 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.

Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyonun yüzde 9.34 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.84 enflasyon farkı çıktı, zam oranı şimdiden yüzde 9.84'e ulaştı. İkinci yarıdaki enflasyon tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 artıştan yararlanacak, memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'e ulaşacak.

Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.



MESLEKLERE GÖRE ZAM ORANI



Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL



KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ



Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler.

Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.Emekli aylıklarının hesaplanması açısından faydalanılan ''karma hesaplama sistemi''nin kaldırılıp yerine ''tek hesaplama sistemine'' dayanan yeni bir hesaplama modelinin geleceği gündemde sözü edilen konular arasında bulunuyor.

Emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak! Farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için intibak gündemde. 150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Bu ay Meclis’e gelecek düzenlemeyle maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak. Temmuzda maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ocakta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Yeni yıl zammı ve ikramiye için gün sayan emeklilere bir müjde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 100 günlük eylem planını açıklayan Erdoğan düşük maaşlı emekliler için çalışma yapıldığını belirtti. Böylece 1.000 liranın altında emekli maaşı alan kalmayacak. Bu kişilere seyyanen zam yapılarak maaş miktarları bin liranın üzerine çıkartılacak.

Enflasyon farkının belli olmasının ardından memur, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni enflasyon farkından sonra emekli ve memur maaşlarına ypılan zam oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’de 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.



EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.



Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,17 oranında enflasyon farkı alacak.



1500 lira alan memur ve memur emeklisinin maaşı zamlarla beraber 1630 lira olacak. 1500 lira alan işçi emeklisinin maaşı ise 1638'e yükselecek.



BAĞ-KUR VE İŞÇİ EMEKLİLERİ



Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.



Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.



UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*)

2018 Ocak 2018 Temmuz

MÜSTEŞAR 1/4 11.064 11.978

GENEL MÜDÜR 1/4 9.709 10.507

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) 1/4 5.098 5.519

MEMUR (Üniversite Mezunu) 9/1 3.136 3.387

ÖĞRETMEN 1/4 3.927 4.247

KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 8.901 9.651

BAŞKOMİSER 3/1 5.095 5.516

POLİS MEMURU 8/1 4.457 4.823

UZMAN DOKTOR 1/4 6.064 6.568

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) 5/1 3.814 4.124

MÜHENDİS 1/4 5.204 5.634

TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 11/1 3.265 3.527

PROFESÖR 1/4 8.384 9.089

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 4.939 5.347

VAİZ 1/4 4.082 4.415

AVUKAT 1/4 4.967 5.377





MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?



Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Emekli maaşlarında son dakika gelişmesi yaşandı! Emekli maaşlarında son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin merakla beklediği "Emekli maaşları ne kadar artacak" sorusuna ilişkin tahminler ortaya çıktı. Bu tahminlere göre en düşük emekli maaşlarına en az 106 TL zam yapılacak. Bu artış maaşlara göre düşünüldüğünde yüzde 10'luk bir yükselme anlamına geliyor. Yıllar süren iş hayatlarını tamamlayıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor.

Kanunen belirlenen prim gün sayısını tamamlamaya çalışan ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüzbinlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor. Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor. Yeni zamla maaş hesabı ile ilgili detayları star.com.tr'de bulabilirsiniz…

Bağ-Kur’lular 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi gündemde. Bağ-Kur’lular bu sayede, 7 bin 200 günde emekli olabilecek. Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.



BİN 800 GÜN FARK VAR



Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti.



Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SGK'lı çalışanla, Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu karar dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl daha erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi bekleniyor.

EKSTRA ZAM YAPILACAK



Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, dün açılan Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.



ÇİFTE ARTIŞ



Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından ocak artışından yararlanacak. İyileştirme ocakta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor.



YAŞA TAKILANLAR UMUTLU



Emeklilikte yaşa takılanların gözü de Meclis'te. Emekli olmak için yaşı bekleyenler, konunun Meclis'te çözülmesini umut ediyor. Ayrıca hemşire, öğretmen ve polislere yapılacak emeklilik ek gösterge artışının da ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor..

YENİ YILDA İKRAMİYE MÜJDESİ

Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getireceklerini ifade eden Erdoğan şu bilgileri verdi:



150 BİN KİŞİ

"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi, ülkemizin imkanlarını seferber ederek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1.000 liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı'nda ödemiştik. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini, inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz." Bu karar sonrası özellikle 3.600 günden emekli olan vatandaşların maaşına zam fırsatı doğdu.







YAŞTAN EMEKLİLER ALACAK

Temmuz zamlarının ardından bin liranın altında emekli maaşı alan 2000 yılı sonrası emeklilerin en düşük maaşları 1.021,39 liraya çıkmıştı. Böylece tam emeklilik şartlarıyla emekli olan vatandaşlardan 1.000 liranın altında maaş alan kalmamıştı. Ancak 3.600 günle yani kısmi yaştan emekli olanların en az maaşı bin liranın altında kalmıştı. Yeni düzenlemeyle bu kesimin maaşları da yükselecek.



EK ÖDEME DE ARTACAK

Bütün emeklilerin aldığı yüzde 4'lük ek ödemelerde zamlarla birlikte artıyor. Zamlar çıplak maaşa yapıldığı için ek ödeme miktarları da yükselmiş oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikte 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 270 lira 74 kuruşa yükseldi.



İKRAMİYE ÖDENİYOR

Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödemeler yapıldı. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlamıştı. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar hesaplara geçmişti. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti.

SEYYANEN YÜZDELİ ZAM



Seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Zammın detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak. Düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak.

Emeklilik, her sigortalı çalışanın prim ödeyerek, belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik maaşı altında düzenli bir gelir elde edecekleri dönemdir. Emeklilik maaşı hesaplama işlemi, bağlı bulunulan sigorta kategorilerine göre farklı yollarla hesaplanır. Emekli maaşlarının miktarı bazı değişkenlere göre belirleniyor. Emekli ayığının yüksek olması da büyük önem arzediyor. Emekli aylıkları 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan reformla, memurlar için aynı sistem korunurken, SSK’lı ve Bağ-Kur’lular için yeni bir sisteme geçildi. Daha sonra 1 Ekim 2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişikliklere gidildi. SSK’lı ve Bağ-Kur’lar için üç ayrı dönemden oluşan yeni bir sistem ortaya çıktı.

Emekli maaşlarındaki fark oranlarının artmasına neden olan ve emekli vatandaşların da kaldırılması yönünde taleplerini ilettiği ''karma hesaplama sistemi'' yerine oluşan bu farkın kapanmasını sağlayacak ''tek hesaplama sistemine'' geçilmesi gündemde söz konusu olmaya başladı. Şayet karma emekli aylığı hesaplama sistemi kaldırılıp tüm dönemleri içerisinde barındıran tek bir emekli aylığı sistemine geçilmesi durumunda emekli maaşları yükselecek. Kısaca, gündemde hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte hale çalışmakta olan vatandaşlara emekli olurken bağlanacak maaş yükseliş meydana gelecek. Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memur emeklilerine uygulanan farklı zam oranlarının kaldırılıp oluşan bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için talep ve beklentiler dile getirildi.

TEK ÇATI ALTINDA İKİ SİSTEM OLUŞTURULACAK!



Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.



MAKAS ARALIĞI KAPANACAK...



Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.



"MAAŞLARDA 300 LİRALIK ARTIŞ OLUR"



Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği'nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: "Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur."



BİRİ BİN 485 DİĞERİ 936 TL ALIYOR



Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için bin 165 lira, 2008 sonrası için 936 lira. 9 Bin gün prim ödeyen Bağ-Kur'lunun taban maaşı ise bin 330 lira.



TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen yüzde 5,17’lik enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL’ye çıkarıldı. Esnaf emeklisinin maaşı 1.249 TL, çiftçi maaşı ise 1.178 TL oldu.







EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?



Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günümüzde emeklilik talebinde bulunan SSK’lıların büyük çoğunluğu, 2000 yılı öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin aylıkları hesaplanırken 2000 öncesi çalışmaları ayrı, 2000-2008/Ekim arası ayrı ve 2008/Ekim sonrası için ayrı olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç ayrı hesaplamayla bulunan kısmi aylıklar birleştirilince, kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK’lının emekli aylığı hesaplanırken;



2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim gününüz toplam çalışmanız içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor.



1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



Emekli maaşı kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi bazı spesifik kriterlere göre hesaplanmaktadır. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar diğerlerine göre daha fazla maaş alabilmekte. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanıyor.



2000 yılı öncesinin kısmi aylığı bulunduktan sonra sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının hesaplanmasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan "Güncelleme Katsayısı" sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığınızın miktarını bu dönemdeki çalışmalarınız daha az etkiliyor. Prim gününüz ve ortalama kazancınız esas alınarak bu döneme ait kısmi aylığız bulunuyor.



Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde de Güncelleme Katsayısı kullanılmakta fakat gelişme hızının tamamı değil %30’u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2’ye düşürüldü. Dolayısıyla toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Hatta bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık bulunmuş oluyor.







4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.

EK ÖDEME NEDİR?



Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

SEYYANEN ZAM NE KADAR?



Geçtiğimiz yıl SSK ve Bağkur emeklilerine 100 lira olarak verilen seyyanen zam, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği bilgiye göre, bu karar 5 milyon emekliyi etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nden intibak vizesi çıkarsa, 2000’den sonra emekli olanlar 50-355 arasında zam alacak.



MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ ZAMMI NASIL OLACAK?



Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zam üzerine memur emeklileri ek olarak enflasyon farkı ile en ek yüzde 1 zam alacaklar. Buna göre; 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak.