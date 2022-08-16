Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? Emekliye en çok promosyon veren bankalar 2022

Emekli maaşı banka promosyonu çin araştırmalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını aldıkları bankaları değiştirmeleri halinde yeni banka müşteriye promosyon ödemesi yapıyor. Hal böyle olunca hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği merak ediliyor. İşte Emekli maaşı banka promosyon ücretleri...

EMEKLI MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den başlıyor. Emekli maaşına Temmuz ayında yapılan artış sonrası bankalar müşteri kazanmak için promosyonlarını artırdı. Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında emeklilere 2,500 TL ile 7,500 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapıyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının kadro ve çalışma süresine göre değişiklik göstermesi nedeniyle promosyon miktarları da değişiyor.

BAŞKA BANKAYA MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranl emekli vatandaşlar, istedikleri bankaya maaşlarını taşıyabiliyorlar.

Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya taleplerini bildirmesi gerekiyor. Bu işlem ilgili bankanın şubelerinden vey a e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLIYE EN ÇOK PROMOSYON VEREN BANKALAR 2022

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BBVA

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL' ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Ağustos'un 31'ine kadar Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL'ye varan promosyon alabilecek.

Maaş Tutar Aralığı - SGK Promosyon Tutarı - Ek Promosyon - Toplam promosyon tutarı

0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL

1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL

2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

İŞ BANKASI

Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 5 binTL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

INGBANK

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelice emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.