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Ekonomi

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin ise 2 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte maaşların ne zaman verileceği merak ediliyordu. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. Buna göre emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihler

11 Nisan 2023 Salı 10:28 - Güncelleme:
Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu!
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Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiye ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesindeki artış EYT'lileri de kapsayacak. Peki Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin ve zamlı emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarihi duyurdu. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

SSK ve Bağ-Kur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak. İşte emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

SSK kapsamında emekli maaşı alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

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